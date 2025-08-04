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4 августа 2025, 13:15

У яких країнах Європи вигідно мати електромобіль у 2025 році

Популярність електромобілів в Європі зростає, але вигода від їх використання сильно залежить від країни. Ось де власникам “електро” справді вигідно:

Норвегія

Одна з найбільш дружніх до електрокарів країн у світі.

• 0% ПДВ на купівлю
• Безкоштовна зарядка на багатьох станціях
• Безкоштовне паркування й проїзд платними дорогами
• Високий рівень інфраструктури

Нідерланди

• Податкові пільги для компаній та фізичних осіб
• Розвинена мережа зарядних станцій
• Низька вартість технічного обслуговування

Німеччина

Державна компенсація при купівлі нових електромобілів (до 4 500 євро у 2025)
Податкові пільги на реєстрацію
Доступ до “зелених зон” у містах

Франція

Державна програма “Bonus écologique”
Можна отримати до 5 000 євро компенсації
Додаткові бонуси при утилізації старого авто

А як щодо Польщі та Чехії?

Є базові пільги та субсидії, але менше стимулів, ніж у Західній Європі
Зарядна інфраструктура ще в розвитку
Вартість електроенергії зростає

Якщо плануєте переїзд або купівлю електрокара — врахуйте, що витрати залежать не лише від ціни авто, а й від того, де саме ви його експлуатуєте.


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