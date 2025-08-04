У яких країнах Європи вигідно мати електромобіль у 2025 році

4 августа 2025, 13:15

Популярність електромобілів в Європі зростає, але вигода від їх використання сильно залежить від країни. Ось де власникам “електро” справді вигідно:

Норвегія

Одна з найбільш дружніх до електрокарів країн у світі.

• 0% ПДВ на купівлю

• Безкоштовна зарядка на багатьох станціях

• Безкоштовне паркування й проїзд платними дорогами

• Високий рівень інфраструктури



Нідерланди

• Податкові пільги для компаній та фізичних осіб

• Розвинена мережа зарядних станцій

• Низька вартість технічного обслуговування



Німеччина

Державна компенсація при купівлі нових електромобілів (до 4 500 євро у 2025)

Податкові пільги на реєстрацію

Доступ до “зелених зон” у містах



Франція

Державна програма “Bonus écologique”

Можна отримати до 5 000 євро компенсації

Додаткові бонуси при утилізації старого авто



А як щодо Польщі та Чехії?

Є базові пільги та субсидії, але менше стимулів, ніж у Західній Європі

Зарядна інфраструктура ще в розвитку

Вартість електроенергії зростає



Якщо плануєте переїзд або купівлю електрокара — врахуйте, що витрати залежать не лише від ціни авто, а й від того, де саме ви його експлуатуєте.