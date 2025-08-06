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6 августа 2025, 8:45

Три країни НАТО виділять 500 млн доларів на постачання американської зброї ЗСУ

У межах першого пакета Швеція, Данія та Норвегія разом профінансують закупівлю оборонного обладнання США на суму 500 мільйонів доларів.


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