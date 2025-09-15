15 сентября 2025, 8:45

Армани завещал продать свой модный дом

Reuters ознакомилось с завещанием, которое оставил итальянский дизайнер Джорджио Армани, умерший на прошлой неделе.



Он поручил постепенно продать созданный им 50 лет назад модный бренд или выйти на фондовый рынок. В 2024 году выручка компании Giorgio Armani составила €2,3 млрд.



Согласно завещанию, наследники должны продать 15% акций в течение 18 месяцев, а затем в течение трех-пяти лет после смерти Армани еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. И хотя, как отмечает агентство, Giorgio Armani ревностно оберегала свои итальянские корни, Армани указал, что приоритет следует отдать французскому производителю предметов роскоши LVMH, французскому производителю косметики L'Oreal, лидеру по производству очков EssilorLuxottica (франко-итальянская компания) или другой группе компаний с "равным статусом".



В качестве альтернативы продаже второго транша акций может рассматриваться IPO.



Армани был единственным крупным акционером компании, которую он жестко контролировал до самой смерти. Он не оставил после себя детей, которые могли бы унаследовать его империю. Но фонд Fondazione Giorgio Armani и партнер Армани Панталео Делл’Орко получат контроль над 70% голосов в управлении компанией.

