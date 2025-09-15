Reuters ознакомилось с завещанием, которое оставил итальянский дизайнер Джорджио Армани, умерший на прошлой неделе.
Он поручил постепенно продать созданный им 50 лет назад модный бренд или выйти на фондовый рынок. В 2024 году выручка компании Giorgio Armani составила €2,3 млрд.
Согласно завещанию, наследники должны продать 15% акций в течение 18 месяцев, а затем в течение трех-пяти лет после смерти Армани еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. И хотя, как отмечает агентство, Giorgio Armani ревностно оберегала свои итальянские корни, Армани указал, что приоритет следует отдать французскому производителю предметов роскоши LVMH, французскому производителю косметики L'Oreal, лидеру по производству очков EssilorLuxottica (франко-итальянская компания) или другой группе компаний с "равным статусом".
В качестве альтернативы продаже второго транша акций может рассматриваться IPO.
Армани был единственным крупным акционером компании, которую он жестко контролировал до самой смерти. Он не оставил после себя детей, которые могли бы унаследовать его империю. Но фонд Fondazione Giorgio Armani и партнер Армани Панталео Делл’Орко получат контроль над 70% голосов в управлении компанией.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Армани завещал продать свой модный дом
- Технологии | Сегодня, 8:15
Rheinmetall построит завод в Украине "в безопасном месте" — Шмыгаль
- Бизнес | Вчера, 17:59
Крипто-2025 у цифрах: 10 ключових показників від Binance Research
- Бизнес | Вчера, 16:42
Альткоїни, стейблкоїни, DeFi-лендинг: крипторинок серпня та перспективи вересня
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
У какого iPhone лучшая камера
- Безопасность | 12 сентября, 14:15
Google надає фінансування у розмірі $1,5 млн для української освіти
- Связь | 12 сентября, 13:45
Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток фіксованого зв’язку
- Бизнес | 12 сентября, 13:15
Маск снова стал самым богатым человеком в мире
- Технологии | 12 сентября, 12:45
Албания стала первой страной в мире, где министром назначен ИИ
Последние материалы
- Аналитика | 12 сентября, 14:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
- Обзоры | 5 сентября, 9:17
EcoFlow 60W Solar Panel (EF-Fold-P060-DT) – 60Вт панель, яку можна покласти в сумку
- Обзоры | 3 сентября, 19:57
EcoFlow Smart Plug – одна з найбільш зручних "розумних" розеток
- Обзоры | 31 августа, 23:32
Verbatim Dual QuickStick 256GB USB 3.2 Gen1 + Type-C Grey (32041) – швидкісна металева флешка з двома інтерфейсами
- Обзоры | 31 августа, 22:24
Verbatim Plectra - type-C-флешка з гарними швидкостями
- Аналитика | 30 августа, 17:10
Дайджест найцікавішого за тиждень №4 - особливості Rapid Magnetic та подарунки від EcoFlow
Популярные новости
- Технологии | 11 сентября, 11:15
Як підготуватися до енергетичних викликів в осінньо-зимовий сезон з EcoFlow 5.00
- Железо | 10 сентября, 19:45
GIGABYTE M27QS - ігровий монітор з частотою 180 Гц та інтегрованим Google TV 5.00
- Бизнес | Вчера, 16:42
Альткоїни, стейблкоїни, DeFi-лендинг: крипторинок серпня та перспективи вересня 5.00
- Гаджеты | 10 сентября, 11:15
Показали нові Apple Watch Series 11 5.00
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Армани завещал продать свой модный дом 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Rheinmetall построит завод в Украине "в безопасном месте" — Шмыгаль 0.00
- Бизнес | Вчера, 17:59
Крипто-2025 у цифрах: 10 ключових показників від Binance Research 0.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
У какого iPhone лучшая камера 0.00
- Безопасность | 12 сентября, 14:15
Google надає фінансування у розмірі $1,5 млн для української освіти 0.00