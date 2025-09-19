19 сентября 2025, 10:15

Украина и Польша создадут группу по беспилотным системам

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам, заявил министр обороны Шмыгаль на пресс-конференции с польским коллегой в Киеве.



Он пояснил, что эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. По его словам, центральным элементом этой совместной оперативной группы будут программы совместного обучения. Также группа будет:



◾️способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БПЛА;

◾️разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

◾️укреплять взаимную совместимость между ВС Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

