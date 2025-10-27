Франція поставить Україні додаткові літаки Mirage 2000 і ракети Aster, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час засідання Коаліції охочих наголосив, що дуже важливо продовжувати підтримку України та тиск на Росію:
«Найближчими днями ми доставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові «Міражі»».
Ракети Aster 15 та 30 працюють із франко-італійською системою ППО SAMP/T, кількість яких в Україні засекречена.
Що стосується літаків Mirage 2000 — на даному етапі Франція поставила Україні три із шести обіцяних. Один із винищувачів був збитий у липні.
