27 октября 2025, 12:45

Франція поставить Україні додаткові літаки Mirage 2000 і ракети Aster, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час засідання Коаліції охочих наголосив, що дуже важливо продовжувати підтримку України та тиск на Росію:



«Найближчими днями ми доставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові «Міражі»».



Ракети Aster 15 та 30 працюють із франко-італійською системою ППО SAMP/T, кількість яких в Україні засекречена.



Що стосується літаків Mirage 2000 — на даному етапі Франція поставила Україні три із шести обіцяних. Один із винищувачів був збитий у липні.

