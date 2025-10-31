31 октября 2025, 9:45

США и Китай договорились "работать вместе" по Украине

«Украина была очень серьезной темой. Мы долго об этом говорили, и мы будем работать вместе, чтобы понять, сможем ли мы что-то сделать. Мы согласны, что стороны, знаете ли, уперлись и воюют, и иногда им приходится позволить воевать, я полагаю. Но он нам поможет, и мы будем работать вместе по Украине», — заявил Трамп журналистам на борту своего самолета. Президент США оценил переговоры с главой КНР «на 12 из 10» и назвал ее «потрясающей».

