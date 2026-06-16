Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, — Зеленський

За словами президента, він обговорив це питання з Трампом, який позитивно відреагував на пропозицію.
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