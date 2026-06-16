ГлавнаяНовости
16 июня 2026, 17:15

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, — Зеленський

За словами президента, він обговорив це питання з Трампом, який позитивно відреагував на пропозицію.


Оцените новость:
  • 0 оценок