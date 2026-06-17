В Украине создали ракету DART для запуска с аэростатов — она устойчива к РЭБ

17 июня 2026, 11:15

Новинку разработала украинская компания Center of Innovative Technologies Program, сообщает "Мілітарний".



Сброс боеприпаса DART рассчитан со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 км. Точность активации и стабильность траектории полета во всем диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами. Общая длина корпуса DART составляет 1,84 м, а ее собственная масса — 13 кг. В то же время масса боевой части снаряда в зависимости от конфигурации может составлять от 3,5 до 10 кг. В состав БЧ входят поражающие элементы из графита.

Ракета наводится с помощью навигационной системы, однако при наборе высоты около 6 км электроника полностью отключается и активируется твердотопливный двигатель, после чего изделие продолжает движение к цели по неизменному курсу. Отключение систем во время полета не позволяет вражеским средствам радиоэлектронной борьбы воздействовать на ракету.



По словам разработчиков, в ближайшее время DART будет проходить кодификацию в Министерстве обороны Украины. Также в планах — создать на базе этого проекта баллистическую ракету и ракету класса "земля-воздух".