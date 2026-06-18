Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых дронов

18 июня 2026, 8:45

Президент Тайваня Лай Циндэ сообщил о планах сформировать первую эскадрилью боевых дронов.

По его словам, новое подразделение «будет создано в рамках усилий по внедрению инновационных технологий в вооруженные силы и укреплению обороноспособности страны». Планируется, что такая воинская часть может быть создана уже в следующем месяце.



По данным источника газеты Taipei Times, в состав подразделения войдут 126 военнослужащих, командиром его будет офицер в звании подполковника. Пока не сообщается, сколько боевых дронов и какого типа будут стоять на вооружении такой части.

