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19 июня 2026, 14:15

Украина и Германия подписали оборонное соглашение об объединении технологий

Об этом Зеленский заявил во время заседания в формате "Рамштайн".

Речь идет о создании новой системы ПВО, направленной против баллистических ракет.
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