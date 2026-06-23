Китай випробовує "літаючий радар" нового покоління, здатний бачити стелс-цілі

23 июня 2026, 18:15

Другий прототип KJ-3000 підтверджений у польоті — швидке введення двох дослідних машин в активні випробування одночасно однозначно сигналізує, що програма пройшла стадію первинної валідації й переходить до системної інтеграції радара, засобів зв'язку та бортової електроніки.



По суті, KJ-3000 — це не просто «більший KJ-500», а зміна самої архітектурної логіки китайського повітряного командування. На відміну від KJ-2000, обмеженого доступністю та старінням російських планерів Іл-76, і турбогвинтового KJ-500, що поступається за стелею та швидкістю, KJ-3000 використовує льотну характеристику Y-20 для роботи на більших висотах, з більшою тривалістю чергування і вищою живучістю в оспорюваному повітряному просторі.

Принципово важливим є й те, що це повністю вітчизняна платформа: кожен критичний компонент — від двигунів до радара — виробляється в Китаї, що означає можливість будувати KJ-3000 у будь-якій кількості без залежності від Москви.Ключова конструктивна особливість — гібридна архітектура: обертовий ротодом із двома АФАР-радарами дозволяє виконувати кругові об'ємні пошуки, одночасно фокусуючись на критичних секторах із високоенергетичним електронним керуванням антеною — тобто поєднує переваги великої апертури рота з гнучкістю електронного наведення.Додатково на другому прототипі (сер. 7822) зафіксований датчик IRST над лівим коренем крила — пасивний ІЧ-датчик для виявлення теплових сигнатур малопомітних цілей типу F-22 і F-35 у ситуаціях, коли активний радар заглушений або ціль має малий ЕПР.Китайські джерела, асоційовані з програмою, заявляють дальність виявлення стелс-цілей близько 400 км і до 1000 км по конвенційних повітряних та морських цілях, хоча ці цифри не пройшли незалежну верифікацію.Штанга дозаправки в повітрі дозволяє нести чергування без обмежень по паливу — що прямо конвертується в постійне радарне перекриття в підтримку авіаносних груп або далекобійних операцій бомбардувальників.KJ-3000 — це не просто новий АВАКС: це системна відповідь Китаю на стелс-революцію, реалізована тоді, коли США залишились без важкого AEW&C нового покоління взагалі.