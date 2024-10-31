Інтерактивна е-дошка від Samsung

31 октября 2024, 10:45

Новинка випускається в трьох варіантах діагоналі: 65” під індексом LH65WADWLGCXEN, 75” під індексом LH75WADWLGCXEN та 86” під індексом LH86WADWLGCXEN, тож окрім габаритів інші технічні характеристики моделі збігаються.



Основне призначення даного інтерактивного екрана – використання в освітньому процесі замість традиційних крейдових дошок та фліпчартів.

Дисплей даної електронної дошки побудований на сучасній ADS-матриці з роздільною здатністю 4К 3840x2160 точок. Він є сенсорним та має надзвичайно високий показник функції multi-touch: кількість паралельних натискань може сягати 40, що дозволяє працювати за дошкою одразу декільком користувачам одночасно. Для писання й малювання просто на екрані призначені спеціальні електронні олівці-стилуси, які мають активні наконечники по обидва боки, що дозволяє міняти спосіб введення без перемикання в програмі. Крім того, цей дисплей однаково добре працює як в повноекранному, так і в багатовіконному режимі, а також в режимі «картинка в картинці».



Samsung Interactive E-board працює під управлінням ОС Android, але підтримує функцію OPS (Open Pluggable Specification). Це дозволяє не лише користуватися всіма потрібними програмами з Google Play Маркет, але й встановлювати спеціальні модулі розширення з операційною системою Windows, фактично перетворюючи дану електронну дошку на повноцінний ПК. Новинка також з легкістю під’єднується до 9 пристроїв, даючи можливість виводити зображення з усіх учнівських планшетів одночасно.

Для максимальної зручності й універсальності Samsung Interactive E-board оснащується такими інтерфейсами, як USB-C, HDMI, IR, аудіовхідом Stereo Mini Jack, LAN RJ45, Wi-Fi, Bluetooth та USB-A. Задля безпеки користувачів та надійності даний дисплей має вологозахисну конструкцію та систему захисту від ураження електричним струмом.Samsung Interactive E-board – надзвичайно цікава новинка, яка відмінно підійде як для закладів освіти і корпоративного навчання, так і для більш широкого використання в якості зручного інструмента для проведення різноманітних інтерактивних презентацій.