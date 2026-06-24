Росія тестує автономні дрон-станції для Арктики

24 июня 2026, 9:45

Компанія «Форпост» — резидент технопарку «Якутія» — представила роботизовану мобільну станцію PASECA для безпілотних повітряних суден міністру інновацій і цифрового розвитку республіки Петру Ніколаєву.

По суті, PASECA — це не черговий продукт «Ростеха» чи «Калашникова», а цивільний стартап, який намагається закрити реальну інфраструктурну прогалину: ІТ-компанія «Форпост», заснована 2003 року в Татарстані, лише з 2024-го повністю переформатувалась під виробництво БПЛА, а PASECA є її першим стартапом у цій сфері. Виручка за 2025 рік — 57,9 млн рублів при чистому прибутку 27,9 млн рублів. Це мікробізнес за будь-якими мірками оборонної галузі — і саме тому він аналітично цікавий.PASECA — це мережа роботизованих автономних дрон-станцій, що є дронопортами і злітно-посадковими майданчиками для безпілотних повітряних суден. Станція забезпечує розміщення, зарядку, управління і технічне супроводження безпілотників різних типів і виробників, суттєво скорочуючи потребу в постійній присутності операторів на місці.По-перше, сама поява подібних систем від малих стартапів — симптом: Росія зіткнулась зі структурною проблемою масштабного застосування БПЛА в умовах величезних і малолюдних просторів, і великий ВПК цю нішу не закриває — закривають резиденти регіональних технопарків.По-друге, арктичні випробування PASECA мають очевидний подвійний потенціал: автономна дрон-станція, що може розгортатись у районах без доріг, людей і стабільного зв'язку, — це рівно та сама інфраструктура, що потрібна для патрулювання арктичного узбережжя, моніторингу підводних кабелів або забезпечення прикордонного спостереження в умовах, де розміщення особового складу економічно та логістично неможливе