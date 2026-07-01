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1 июля 2026, 10:45

Україна підписала історичну угоду зі Швецією на постачання 16 Gripen E

Угода передбачає закупівлю 16 багатоцільових винищувачів Gripen E для посилення захисту українського неба. Перші літаки ПС отримають уже на початку 2027 року.


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