Російські хакери зламали камери НАТО для стеження за поставками зброї в Україну

За даними розвідки Нідерландів, хакери отримали доступ до камер спостереження на військових маршрутах НАТО. Злам став можливим через слабкі паролі та застаріле програмне забезпечення. Влада закликала організації посилити захист.
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