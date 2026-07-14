Россия и Германия вызвали послов на фоне взаимных обвинений в кибератаках

14 июля 2026, 14:45

Германия и Россия обменялись дипломатическими демаршами на фоне обострения спора вокруг предполагаемых кибератак.

МИД Германии вызвал посла России Нечаева, заявив, что причиной стали приписываемые Москве кибератаки против Германии, других стран ЕС и Украины. В Берлине подчеркнули, что считают подобные действия неприемлемыми и готовы ответить, в том числе введением дополнительных санкций.



В тот же день МИД России вызвал посла Германии Ламбсдорффа.



Ранее глава МИД Франции Барро также сообщил о намерении вызвать российского посла в Париже в связи с обвинениями в адрес Москвы в причастности к киберкампаниям против европейских государств.