Франція зробила крок до легалізації евтаназії

16 июля 2026, 16:45

Національні збори Франції підтримали законопроєкт про право на "допомогу у завершенні життя".

Скористатися ним зможуть повнолітні пацієнти з невиліковними захворюваннями на пізній або термінальній стадії, які зазнають постійних страждань, що не піддаються лікуванню.Рішення має бути добровільним. Після звернення пацієнта його заяву розглядатимуть лікарі, а перед процедурою передбачений період для остаточного обдумування.Втім, закон ще має пройти перевірку в Конституційній раді Франції, перш ніж набуде чинності.