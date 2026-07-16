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16 июля 2026, 16:45

Франція зробила крок до легалізації евтаназії

Національні збори Франції підтримали законопроєкт про право на "допомогу у завершенні життя". 

Скористатися ним зможуть повнолітні пацієнти з невиліковними захворюваннями на пізній або термінальній стадії, які зазнають постійних страждань, що не піддаються лікуванню.

Рішення має бути добровільним. Після звернення пацієнта його заяву розглядатимуть лікарі, а перед процедурою передбачений період для остаточного обдумування.

Втім, закон ще має пройти перевірку в Конституційній раді Франції, перш ніж набуде чинності. 
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