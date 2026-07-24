В Украине разрабатывают КАБы с турбореактивными двигателями

24 июля 2026, 8:15

Заместитель главнокомандующего, бригадный генерал Андрей Лебеденко на брифинге с журналистами рассказал об отечественных разработках управляемых авиабомб, в частности с турбореактивными двигателями.

"В 2024 году определили задачу разработать отечественные управляемые авиабомбы. Сейчас в Украине семь производителей. Выросла целая школа специалистов, которые уже умеют делать модули планирования, в частности с турбореактивными двигателями, что позволяет увеличить дальность применения на 100–200 км", — отметил Лебеденко.