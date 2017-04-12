Стартовал Телеком-акселератор 2.0 от Radar Tech (ВДНГ-TECh)

12 апреля 2017, 13:45

10 апреля начался второй набор на акселерационную программу для стартапов, которую поддерживает Киевстар.

В этом году организатор проекта Radar Tech (до ребрендинга – ВДНГ-TECh) вводит новые форматы для генерации идей и менторства, планируя на выходе расширить количество успешных кейсов для сотрудничества стартапов с телеком-оператором.

Программа Телеком-акселератора 2.0 нацелена на поддержку и развитие молодых предпринимателей, которые в будущем могут стать инновационными партнерами национального оператора Киевстар. Из всех поданных на конкурс заявок жюри проекта выберет 10 участников, которые пройдут 3-месячный курс интенсивного обучения у экспертов телеком- и стартап-отрасли. Наиболее перспективные и интересные команды получат возможность стать коммерческими партнерами Киевстар и представить свой продукт абонентам, количество которых насчитывает 26 млн.

«Инновации – это залог успешного развития компании. Киевстар инвестирует в работу со стартапами время и силы не просто так – мы ожидаем от проекта новых идей и продуктов, которые помогут нам поддерживать репутацию лидера на телеком-рынке Украины. И еще хочу сказать: обязательно подавайте заявки, даже если не уверены в своих силах, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Уверен, этот набор будет еще интересней предыдущего», – говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.

В 2017 году Телеком-акселератор 2.0 будет базироваться в современном комплексе UNIT Factory. Программа частично меняет формат, а организаторы ставят перед собой еще более амбициозные цели. В новом наборе проекта:

• четко определены 7 приоритетных направлений работы стартапов, что позволит эффективней работать с командами;

• больше открытых встреч с потенциальными участниками по всей Украине на этапе сбора заявок;

• новый формат генерации идей – idea garage – на этапе отбора полуфиналистов;

• новый формат менторства – спиддейтинг с менторами – на этапе отбора полуфиналистов;

• улучшенная программа обучения;

• больше открытых и интерактивных ивентов в рамках акселерационной программы.

«В этом году мы выводим акселератор на новый уровень. Его команда и общая концепция остаются прежними, в то же время вместе с UNIT проект будет более технологичным и инновационными, а его контент – более сильным и таргетированным. Мы изменили наш HQ и стали Radar Tech, что повлекло за собой и ребрендинг проекта», – рассказывает Максим Яковер, сооснователь Radar Tech, управляющий партнер и CEO UNIT Park.

Напомним, в 2016 году Киевстар поддержал первый в Украине корпоративный акселератор. Из свыше 100 заявок от стартап-компаний были отобраны 11 финалистов. Участники прошли динамичный 11-недельный обучающий курс, прослушав более 240 часов лекций от 37 экспертов отрасли. С командами работали лучшие эксперты Киевстар, ВДНГ-TECh, украинской и международной стартап-экосистем. По итогам обучения жюри отобрало три команды: стартапы Gravitec, inCust и Virbox. В рамках корпоративной социальной ответственности Киевстар также решил поддержать проект Nravo Kids.



«В прошлом году вместе с Киевстар мы запустили крутой проект. Поддерживать стартапы, давать возможность молодежи почувствовать свои возможности, обучать их ради получения новых инновационных продуктов – что может быть лучше? Старт через акселератор дает мощный толчок для развития команд, и, возможно, какая-то из них со временем прогремит на весь мир», – говорит Максим Бахматов, член стратегической группы Radar Tech, управляющий партнер UNIT Park.