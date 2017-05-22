Запуск интернет-магазина на CRM-платформе

22 мая 2017, 11:41

Для запуска online-продаж требуется сайт специально разработанный для этих целей. На таком сайте посетители просматривают и заказывают товары. А админ-панель устроена так, что менеджеры обрабатывают заказы и редактируют информацию о товарах.

Как получить интернет-магазин каждый выбирает сам. Распространенные варианты, это:

создать магазин на основе бесплатных шаблонов;

заказать интернет-магазин у фрилансера;

заказать разработку сайта у web-студии;

купить готовый движок для интернет-магазина на CRM-платформе.

Остановимся на варианте купить OneBox Store — готовый движок на CRM-платформе OneBox. В нашем случае "готовый" не значит — шаблонный. В движке OneBox Store более 200 настроек. Редактируется интерфейс, баннеры, логотипы, страницы. Администратор меняет и редактирует тексты, цвета, блоки сайта, категории и фильтры поиска. Рассмотрим плюсы и минусы вопроса.

CRM-платформа OneBox — это система, которая автоматизирует работу с заказами, клиентской базой, складами. Это учет и автоматизация всего, что связано с интернет-магазином: история обращений, платежи, документы, товары и контакты.

Информация о работе менеджеров также хранится в платформе OneBox. Звонки, СМС-сообщения, электронные письма и встречи с клиентами фиксируются и управляются в одной системе. Заказы с имейл поступают в рабочие календари менеджеров. Система собирает данные и формирует ценную статистику, которая отображается в виде отчетов, графиков или воронкой продаж.

Читайте подробнее >>>