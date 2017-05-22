Как использовать календарь OneBox

22 мая 2017, 11:46

Организация бизнеса невозможна без грамотного календарного планирования.При помощи календаря OneBox можно эффективно управлять делами компании и своим временем.

На трудовой день мы планируем задачи к выполнению и вносим их в свой календарь. Для этого жмем на кнопку «» (Create task). После чего вводим все данные по задаче. Обязательно заполнение полей:(Task name);

Ответственный (Employee); Бизнес-процесс (Workflow), по которому будет выполняться задача. Остальные поля заполняются по необходимости.

Если в своем календаре открыть фильтр (слева) и выбрать другого ответственного, то календарь отобразит его задачи. Вы можете ставить задачи на своих подчиненных или сотрудников (если это позволяют настройки доступа, которые настраивает руководитель).

Также в этом фильтре вы можете задать нужные параметры и отфильтровать все задачи, например по региону, статусу, авторам, по дате и другим критериям.

Прелесть календаря в том, что если по каким-то причинам вы не выполнили задачи, которые планировали на сегодня, то программа перенесет их на следующий день.

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