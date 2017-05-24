Новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon в Украине

24 мая 2017, 17:17

Компания Lenovo представляет в Украине прочный и мощный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Еще более компактный и мощный чем когда-либо, защищенный Lenovo ThinkPad X1 Carbon усовершенствован и теперь доступен для украинского бизнеса. Благодаря армированным углеродным волокнами шасси, X1 Carbon не уступает в прочности предыдущей модели, но имеет меньшие размеры, что делает его самым легким и самым тонким в мире. В то же время он имеет самое продуктивное наполнение: процессор 7-го поколения Intel Core до i7 с оперативной памятью до 16 ГБ. Бизнес-ультрабук Lenovo X1 Carbon − это необычайное сочетание минимальных размеров и максимальных возможностей, а более вместительная оперативная память и хранилище данных до 1 ТБ обеспечат производительность работы где угодно.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon поставляется с премиальным 14-дюймовым дисплеем стандарта WQHD (2560×1440) с яркостью 300 нит. Такие параметры обеспечивают четкость и яркость изображений, сохранение естественных цветов, а также отличный просмотр широкоэкранного контента. Кроме того, матрица IPS с антибликовым покрытием обеспечивает почти 180-градусный угол обзора. Возможна также комплектация дисплеем стандарта FHD IPS (1920×1080) с яркостью 300 нит. Ультрабук удовлетворит потребности самого требовательного бизнес-пользователя, независимо от того работает он самостоятельно или в команде. Он оснащен операционной системой Microsoft Windows 10 Pro Signature Edition, без предустановленных пробных версий программ или лишних приложений.

Одна из главных задач бизнес-ультрабука − защита данных. С функцией Windows Hello доступ к устройству будет только у авторизованного пользователя, который быстро включит систему с помощью сенсорного устройства для считывания отпечатков пальцев или новой инфракрасной камеры с использованием передовой технологии распознавания лица. Технология Intel Software Guard Extensions (SGX) защищает данные пользователей в FIDO, а сканер отпечатков пальцев Synaptics Natural IDTM предоставляет высокий уровень безопасности благодаря TLS 1.2 шифрованию. Такая защита на уровне самого устройства позволит пользователям авторизовать такие услуги как PayPal, используя отпечаток пальца вместо пароля.

Новый ThinkPad X1 Carbon − для тех, кто ценит скорость передачи данных и стремится быть всегда на связи. Двухдиапазонный адаптер Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 обеспечит чрезвычайную скорость беспроводной связи и сохранит заряд батареи. Даже при отсутствии WiFi можно иметь доступ к своим облачным данным и приложениям, с помощью интегрированного модема Sierra Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A.

При интенсивном рабочем графике важна каждая минута. Подсоединив кабель к порту USB-C устройства с Intel Thunderbolt 3, можно передавать данные и видео в 4 раза быстрее, чем через порты другого типа, одновременно заряжая устройство. Время работы ноутбука ThinkPad X1 Carbon от батареи − до 15,5 часов, что позволит продуктивно работать столько, сколько понадобится, даже в течение перелета из Нью-Йорка в Токио.

ThinkPad X1 Carbon предлагает не только «космический» стандарт надежности среди ноутбуков в течение уже 25-ти лет, а и премиум компоненты и несколько уровней укрепления, форм-фактор для всех нужд и целесообразные элементы дизайна. Как, например, эргономичная клавиатура со знаменитой «красной кнопкой» − джойстиком TrackPoint − отмеченным несколькими премиями. Флагманская серия ThinkPad X1 основана на мнениях потребителей и включает в себя множество факторов, которые рассматривались во время разработки дизайна. Технологии, размер, вес и материалы, по-прежнему очень важны, однако легкость использования и подключения, а также режимы использования сильно повлияли на развитие данного продукта.

