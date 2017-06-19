ПриватБанк подключился к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ

19 июня 2017, 9:45

ПриватБанк подключился к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщили в банке, сегодня уже проведены все необходимые технические настройки по обмену запросами между банком и процессинговым центром Фонда.



Таким образом, количество банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему Фонда гарантирования, увеличилось до 10: «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «Таскомбанк», Банк «Пивденный», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Идея Банк».



Напомним, что автоматизированная система выплат Фонда создана, чтобы сделать максимально удобным процесс получения гарантированной суммы вкладчиками неплатежеспособных банков. Значительно расширяется сеть пунктов выплат за счет того, что вкладчик сможет выбрать для получения средств отделение любого из банков-агентов, подключенных к системе.



Фонд гарантирования заинтересован в том, чтобы к системе присоединилось как можно больше банков, которые будут отвечать определенным для банков-агентов критериям.