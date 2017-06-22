22 июня 2017, 13:45

Жители Черкасс первые в стране оплачивают проезд в маршрутках без наличных

С сегодняшнего дня более 70 маршрутных автобусов в Черкассах принимают плату за проезд без наличных. Такую альтернативу обычному способу оплаты внедрили ЧАО «Черкассыавтотранс» и ПриватБанк.



Пассажиры черкасских маршруток № 8, 21, 26, 27 смогут оплачивать проезд через смартфон, отсканировав QR-код, размещенный в салоне. Вся процедура оплаты займет не более 15–30 секунд.



Как сообщил журналистам руководитель Направления платежей и переводов Черкасского ГРУ ПриватБанка Владимир Добровольский, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно активизировать мобильное приложение Privat24 на телефоне и отсканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в маршрутке. Во время поездки оплаченный билет нужно будет предъявить кондуктору или контролеру.



Заместитель генерального директора по перевозкам ЧАО «Черкассыавтотранс» Владимир Бадеев рассказал, что совместный проект перевозчика и ПриватБанка уже сейчас открывает немало перспектив для пассажиров:



– Мы всегда обращаем внимание на что-то новое, что можно использовать в нашем городе, чтобы добавить комфорта и сервисов пассажирам. Когда к нам обратились представители ПриватБанка, то у нас не было причины сказать «нет», ведь это удобно и современно.



Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета. Сейчас уже ведутся переговоры об оплате проезда с помощью QR-кодов с другими черкасскими перевозчиками и КП «Черкассыэлектротранс». Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заинтересовался нововведением и пообещал рассмотреть возможность ввести такой способ оплаты проезда и в городских троллейбусах.



До конца года пользоваться электронными билетами в транспорте смогут жители большинства украинских городов, поскольку внедрение этой технологии не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных затрат.

