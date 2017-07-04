42% клиентов Vodafone используют для связи смартфоны

4 июля 2017, 14:04

42% украинских клиентов Vodafone выбрали смартфоны для того, чтобы пользоваться услугами оператора.

За два года проникновение смартфонов в сети оператора увеличилось более, чем в полтора раза. Количество умных телефонов в украинской сети Vodafone достигло 8,8 млн, а устройств с поддержкой 3G – 8,4 млн.

Количество 4G-устройств превысило 2,2 млн, увеличившись за год в два раза. Среди них 26% – смартфоны на базе операционной системы iOS, 64% смартфонов Android-устройства. Среди них собственные смартфоны Vodafone – осенью прошлого года оператор начал продавать доступные смартфоны под собственным брендом, предложив специальный пакет «Смартфон+Связь», который позволяет уменьшить для абонентов оператора стоимость получения качественной услуги 3G.

Ростом количества пользовательских устройств в совокупности с активным развитием 3G сети в начале 2017 года привело к стремительному росту трафика. По результатам 1 квартала 2017 года клиенты Vodafone Украина использовали на 142% больше мобильного интернета, чем год назад. Взрывной рост потребления стал результатом привлекательной тарифной политики и наибольших на рынке инвестиции в сеть – инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 года – 1 квартал 2017 года достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины.