Решения Bosch для городской мобильности

11 июля 2017, 10:15

Bosch уже предлагает услуги для мобильности в крупных городах. Одним из примеров является сервис проката электроскутеров COUP.

После успешного дебюта в Берлине этот сервис начинает работу в Париже. Ранее Bosch уже выпустил на дороги 1600 скутеров и в ближайшем будущем намерен увеличить их число.



Облачные сервисы Automotive Cloud Suite: в следующем году Bosch представит облачную платформу Automotive Cloud Suite, которая фактически послужит основой для реализации проекта транспорта, подключенного к Интернету. С помощью этой платформы водители получат доступ к онлайн-сервисам для парковки, а также к своему «умному дому», находясь в пути.



Интермодальный транспорт: в июле 2017 года Bosch запускает тестовую эксплуатацию мобильного помощника, который будет находить самый быстрый маршрут по городу с использованием различных видов транспорта. Расчет будет осуществляться в режиме реального времени. Благодаря новому приложению пользователи будут максимально быстро и удобно добираться до нужной точки, муниципалитеты смогут эффективнее решать проблемы с трафиком, а у поставщиков транспортных услуг будет возможность оптимизировать использование общественного транспорта.



Онлайн-парковки: реализуемые Bosch проекты помогают избавиться от стресса при поиске парковочных мест. Сегодня примерно треть городского трафика приходится на автомобили, водители которых ищут парковочные места. Решения Bosch для подключенных к Интернету и автоматизированных парковок – в том числе муниципальных парковок, активных систем управления парковочными местами или систем автоматической валетной парковки – помогают сохранить время, сэкономить топливо и уберечь горожан от стресса.



HD-карта: до конца этого десятилетия Bosch создаст специальную карту в высоком разрешении, которая будет содержать в себе данные с радаров и датчиков. В рамках этого проекта Bosch работает с датской компанией TomTom, а также с китайскими поставщиками AutoNavi, Baidu и NavInfo.



«Умная» логистика: в будущем Bosch намерен подключать к Интернету грузовой автотранспорт и оптимизировать его работу. В настоящее время компания трудится над созданием новейших логистических сервисов. В частности, интегрированные микромеханические датчики будут отслеживать грузоперевозки. Основная цель подобных проектов заключается в сокращении издержек, повышении эффективности логистических операций и снижении нагрузки на инфраструктуру.



Автомобили с Интернет-подключением: в следующем десятилетии подключение автомобилей к Интернету будет сопровождаться трансформацией самой автомобильной концепции. Фактически автомобиль станет третьим важнейшим местом наряду с домом и работой. В будущем мы сможем осуществлять онлайн-покупки или бронировать электроскутер с помощью простых жестов, находясь за рулем своего автомобиля, что демонстрирует подключенный к Интернету шоукар Bosch.



Системы ABS и ESP: электронные ангелы-хранители – системы ABS и ESP – впервые были предложены компанией Bosch. В тот или иной момент времени они помогли спасти миллионы людей от автомобильных столкновений, за доли секунды в автоматическом режиме перехватывая управление тормозной или рулевой системой.



Система ABS для электровелосипедов: сегодня технологии Bosch позволяют сделать более безопасным даже управление электровелосипедом. Bosch представляет первую, уже готовую к производству антиблокировочную тормозную систему для электровелосипедов. Новая разработка предотвращает блокировку переднего колеса, а также не допускает отрыва заднего колеса от дороги. Это позволяет сократить тормозной путь и минимизирует риски перелета водителя через руль или падения с велосипеда.



Система ABS для мотоциклов: система Bosch ABS10 для мотоциклов отличается компактностью и малым весом. В сравнении с системой ABS 9 инженерам Bosch удалось снизить вес антиблокировочной тормозной системы примерно на 30%, а также уменьшить ее в размерах на 45%. Помимо оптимизации размеров и веса, внимание уделялось и снижению стоимости. В результате система может использоваться в небольших мотоциклах с объёмом двигателей до 250 кубических сантиметров в сегменте, где покупатели обращают особое внимание на цены, и который является особенно популярным на развивающихся рынках.



Система стабилизации для мотоциклов MSC (motorcycle stability control): система MSC представляет собой один из видов системы ESP для мотоциклов. Отслеживая такие параметры, как угол наклона мотоцикла, электроника системы способна моментально корректировать работу тормозов или характер разгона мотоцикла в соответствии с тем, как движется мотоцикл в данный момент времени. Таким образом, система Bosch предотвращает заваливание или переворачивание мотоцикла при торможении в повороте, при которых и происходит большинство мотоциклетных аварий.



Цифровые мотошлемы: при изучении статистических данных об авариях, ученые Bosch установили, что коммуникация между мотоциклом и автомобилем способна предотвратить примерно треть всех мотоциклетных аварий. Транспортные средства в радиусе нескольких сотен метров могут обмениваться информацией о типе транспортного средства, его скорости, местоположении и направлении движения с периодичностью до десяти раз в секунду. Другими словами, эта технология позволяет оповестить водителей о приближении мотоцикла задолго до его появления в поле зрения. Это помогает водителям быть начеку и способствует повышению безопасности дорожного движения.



Системы помощи водителю: эти незримые помощники оказывают поддержку водителям во время монотонного движения или в сложных дорожных ситуациях. Они оценивают обстановку вокруг автомобиля при помощи радаров, видеокамер и ультразвуковых датчиков, помогая тем самым в управлении автомобилем при парковке, перестроении на другую полосу или при заторе на дороге. Системы помощи водителю способствуют предотвращению аварии и являются своего рода предшественниками систем автономного вождения.



Системы автономного вождения: к началу следующего десятилетия Bosch в сотрудничестве с Daimler намерена представить первый городской автомобиль с системой полностью автономного вождения (SAE level 4) и беспилотный автомобиль (SAE level 5). Задачи, которые поставили перед собой компании, включают в себя разработку и запуск производства систем автономного вождения для роботизированных такси.



Системы экстренного вызова eCall для мотоциклов: построенная на базе интеллектуальных алгоритмов определения столкновений, система eCall позволяет выявить, что мотоциклист попал в аварию, и информировать экстренные службы о типе транспортного средства и его местонахождении.



RDE: в этом году дизельные двигатели впервые пройдут сертификацию на соответствие выбросов требованиям стандарта Euro 6 в условиях реальной эксплуатации, или RDE. В настоящее время Bosch реализует порядка 300 RDE-проектов со своими заказчиками. Компания стремится поддержать усилия автопроизводителей, направленные на дальнейшее снижение выбросов окиси азота от дизельного транспорта. В рамках своих испытаний в городских условиях компания Bosch уже показала, что это возможно.



Сажевые фильтры: в Европе Bosch больше не будет заниматься разработкой двигателей с искровым зажиганием, не оснащенных сажевыми фильтрами. С момента появления таких фильтров дизельные двигатели работают без выделения сажи. Теперь задача заключается в том, чтобы достичь тех же показателей и с бензиновыми двигателями.



48-вольтовое питание: применение бортовых электрических сетей с напряжением 48 В может использоваться при установке гибридных силовых агрегатов начального уровня. И вновь Bosch выступает здесь комплексным поставщиком всей системы: от электродвигателей до батарей. Компания успешно реализует эти технологии на рынке. Например, в одном только Китае компания Bosch получила пять крупных заказов на технологию 48-вольтовых батарей в 2016 году.



Легкий электротранспорт: работающие исключительно на электричестве 48-вольтовые силовые агрегаты будут устанавливаться в компактных и легких транспортных средствах для личного использования в городах. В частности, Bosch оснащает ими такие транспортные средства как двухколесные E-Schwalbe или четырехколесные e.Go.



E-axle: чтобы сделать возможной электрификацию более крупных транспортных средств, Bosch работает над созданием высоковольтных систем. Один из примеров подобных разработок – электрическая ось, в которой мотор, силовая электроника и трансмиссия интегрированы в единый корпус. Такое решение отличается высокой эффективностью и легко стандартизируется.



«Последняя миля»: технологии электротранспорта от Bosch уже можно встретить на улицах городов Германии. Bosch поставляет силовые системы для электроскутеров Streetscooters почтового управления Германии. Это самый крупный в Европе парк электротранспорта.



Синтетические виды топлива: двигатели внутреннего сгорания могут сами по себе стать альтернативными силовыми агрегатами при работе на синтетическом топливе, получаемом из источников возобновляемой энергии. Таким образом, ДВС будут способствовать сохранению ресурсов и не будут выделять углекислый газ. Существует множество способов добиться отсутствия вредных выбросов на транспорте, и Bosch изучает все доступные возможности.