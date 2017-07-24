Директором по продажам и отношениям с клиентами lifecell стал Артур Аревшатян

lifecell объявляет о назначении Артура Аревшатяна Директором по продажам и отношениям с клиентами.
Новая дирекция, которую возглавил Артур, объединила весь функционал продаж – от массового и корпоративного сегмента до управления каналами продаж и терминального бизнеса, а также такое ответственное направление, как управление отношениями с клиентами.
В качестве Директора по продажам и отношениям с клиентами Артур будет работать с широким функционалом, включающим развитие стратегии продаж, управление розничными продажами, продажами большому, среднему и малому бизнесу, управление торговым маркетингом, дистрибуцией и каналами продаж.
Ранее Артур Аревшатян возглавлял Дирекцию по управлению опытом клиентов.