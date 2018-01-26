Официальная позиция lifecell касательно ситуации на востоке Украины

26 января 2018, 10:45

lifecell прекратил предоставление услуг мобильной связи на неподконтрольных территориях Донецкой области 22 февраля 2017 года.

Работа нашего оборудования, которое работало без возможности обслуживания, была заблокирована. Оператор lifecell вывез ядро сети (коммутатор, контроллеры базовых станций) и до 22 февраля 2017 года осуществлял управление базовыми станциями на неподконтрольных территориях Донецкой области удаленно из других регионов.



После блокировки связи в указанной части региона оставались только наши базовые станции, работа которых невозможна без оборудования ядра сети.



Оператор lifecell уже почти год не предоставляет услуг на неподконтрольной территории Донецкой области и не имеет никакого отношения к запуску захваченных базовых станций.

