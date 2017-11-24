24 ноября 2017, 13:15

lifecell присоеденился к Черной Пятнице

В период с 24.11 по 26.11.2017 года посетите магазины lifecell и получите скидки до -70% на акционные товары!



Перечень акционных товаров и размер скидки устанавливается каждым магазином отдельно. Информацию о перечне акционных товаров, их стоимость без учета скидки, информацию об организаторе акции и ее детальных условиях узнавайте в соответствующем магазине lifecell.



Количество акционных товаров ограничено, потому поспешите! Всемирный день распродажи ждет вас!



В акции принимают участие магазины lifecell во всех городах Украины, кроме тех, которые размещены г. Димитров и Славянск, а также, г. Киев, ул. Антоновича, 176.

