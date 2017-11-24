В период с 24.11 по 26.11.2017 года посетите магазины lifecell и получите скидки до -70% на акционные товары!
Перечень акционных товаров и размер скидки устанавливается каждым магазином отдельно. Информацию о перечне акционных товаров, их стоимость без учета скидки, информацию об организаторе акции и ее детальных условиях узнавайте в соответствующем магазине lifecell.
Количество акционных товаров ограничено, потому поспешите! Всемирный день распродажи ждет вас!
В акции принимают участие магазины lifecell во всех городах Украины, кроме тех, которые размещены г. Димитров и Славянск, а также, г. Киев, ул. Антоновича, 176.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 15:06
Предтавлены очки виртуальной реальности Digma VR L42
- Бизнес | Сегодня, 14:15
GIGABYTE рассказала о защите от уязвимостей в Intel ME и TXE
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Motorola сняла "продолжение" рекламного ролика Samsung об Apple
- Связь | Сегодня, 13:15
lifecell присоеденился к Черной Пятнице
- Интернет | Сегодня, 12:38
Сносшибательные акции и скидки в Черную пятницу
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Новые данные о смартфоне Sony Xperia ZG Compact
- Софт | Сегодня, 11:15
Xiaomi Redmi 4A получил релиз Android 7.1.2 Nougat Nightly
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Подробности о смартфоне BlackBerry KEYtwo
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Oppo R13 получит дизайн в стилистике iPhone X
Последние материалы
- Интервью | Сегодня, 11:46
Чжан Хайчао, Huawei: "Безопасный город — базовая основа для Smart City"
- Фотогалереи | 21 ноября, 20:17
В аэропорту “Киев” продолжается строительство перона на 4 самолета
- Аналитика | 20 ноября, 10:25
Мобильные новости №50: Киевстар запустил радио, а Vodafone увеличил инвестиции и расширил покрытие 3G
- Аналитика | 20 ноября, 9:41
Дайджест №206: начало продаж в Украине смартфона Huawei Mate10 lite и ASUS ZenFone 4 Max
- Фотогалереи | 19 ноября, 22:28
Все телефоны Motorola, даже те, о которых вы не знали
- Интервью | 16 ноября, 14:42
Сергей Шевченко, UBERDRIVE: "Водители UBER зарабатывают 30–40 тысяч гривен в месяц"
- Обзоры | 15 ноября, 23:13
Apacer AH190 (32 ГБ): память для Apple и не только!
- Обзоры | 13 ноября, 13:07
ONYX BOOX Chronos – 9,7-дюймовый ридер на Android для учебы и не только!
- Интервью | 13 ноября, 11:35
Шерри Лю, DOOGEE: "Планируем открытие флагманских магазинов в Украине"
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 12:38
Сносшибательные акции и скидки в Черную пятницу 5.00
- Железо | 21 ноября, 13:15
Линейка роботов UBTECH пополнилась новыми моделями и аксессуарами 5.00
- Бизнес | Позавчера, 9:45
Процессор AMD EPYC обеспечивает высокие показатели производительности 4.00
- Гаджеты | 20 ноября, 11:45
Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate получила защиту от воды и пыли 3.50
- Железо | Позавчера, 10:15
Радиатор ADATA XPG STORM с RGB-подсветкой для SSD M.2 2280 5.00
- Гаджеты | 21 ноября, 10:15
G.Skill Trident Z DDR4-4400 – быстрый комплект "оперативки" для десктопов 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 15:06
Предтавлены очки виртуальной реальности Digma VR L42 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
GIGABYTE рассказала о защите от уязвимостей в Intel ME и TXE 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Motorola сняла "продолжение" рекламного ролика Samsung об Apple 0.00