lifecell расширил покрытие в апреле

14 мая 2021, 12:45

Мобильный оператор lifecell расширил покрытие скоростного мобильного интернета на территории страны. По состоянию на конец апреля к 4G от lifecell было подключено 10 745 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает более 27,7 млн человек.



lifecell постоянно работает над расширением покрытия по всей территории Украины. В апреле сеть lifecell была расширена в 674 населенных пунктах. Из них — в 667 н. п. с количеством жителей до 5 тыс. человек и в 7 н. п. до 25 тыс. человек во всех областях страны.



Мобильный оператор продолжает анализировать использование трафика абонентами. Так, в апреле 2021 года использование 4G-трафика выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время общий объем использованного дата-трафика в сети оператора увеличился на 49% на годовой основе.



В апреле среднее использование дата-трафика на одного дата-абонента составило 12,4 ГБ. Этот показатель увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В апреле 4G-абоненты увеличили среднемесячное использование мобильного интернета на 20% — до 10,8 ГБ.



По состоянию на конец апреля 2021 года лидерами по использованию мобильного интернета были такие населенные пункты:

• До 5 тыс. человек — Дружба (Ямпольский район Сумской обл.), Батурин (Черниговская обл.) и Бибрка (Самборский район Львовской обл.);

• До 25 тыс. человек — Казатин (Винницкая обл.), Каменка (Черкасская обл.) и Здолбунов (Ровенская обл.);

• До 50 тыс. человек — Ирпень, Вишневое и Фастов (Киевская обл.);

• До 100 тыс. человек — Бровары (Киевская обл.), Умань (Черкасская обл.) и Борисполь (Киевская обл.);

• До 500 тыс. человек — Чернигов, Винница и Черкассы;

• Города-миллионники — Киев, Одесса и Харьков.



В то же время объем голосовых звонков в сети lifecell незначительно вырос — на 3% по сравнению с апрелем 2020 года.



Отметим, что в 2020 году более 1 млн жителей разных регионов Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету lifecell. Сейчас доступ к 3G и 4G от lifecell имеют уже 77% украинцев. В 2021 году мобильный оператор продолжает активно работать над дальнейшим расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.

