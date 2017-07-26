Виртуальная и дополненная реальности станут частью физического мира

26 июля 2017, 14:45

По данным Ericsson ConsumerLab, 7 из 10 пользователей верит, что виртуальная и дополненная реальности получат широкое распространение в 6 областях, включая медиа, образование, работу, социальное общение, путешествия и розничную торговлю;

По мнению пользователей, виртуальные экраны начнут приходить на смену телевидению и театрам менее чем через год;

В слиянии виртуальной и дополненной реальностей с физическим миром ключевую роль будут играть технологии 5G, которые обеспечат мобильность, улучшат опыт социального общения и решат проблему укачивания, актуальную для ряда VR-приложений.

Активное применение виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей в самых разных областях формирует «объединённую реальность» (merged reality), в которой стираются границы между дополненным, виртуальным и физическим мирами. К такому выводу пришли эксперты исследовательского подразделения Ericsson (NASDAQ: ERIC) ConsumerLab, изучив влияние технологий AR и VR на привычки и предпочтения пользователей.

Основные выводы исследования Merged Reality:

7 из 10 пользователей ожидают, что технологии VR/AR кардинально изменят 6 областей: медиа, образование, работу, социальное общение, путешествие и розничную торговлю. Пользователи также уверены, что виртуальное пространство вытеснит учебные классы и офисы, а уже менее чем через год, виртуальные экраны будут приходить на смену телевидению и театрам. По оценке 25% опрошенных, технологии AR будут использоваться для получения информации о путешествиях и в картах уже в следующем году. 50% первых пользователей полагает, что VR/AR будут интегрированы в одном устройстве, объединяющем очки для AR и встроенные функции VR.

По мнению пользователей, распространению виртуальной реальности препятствуют недостаточная мобильность, громоздкость устройств и неравномерность покрытия. Кроме того, многие отмечают, что немаловажной проблемой являются укачивание, возникающее при использовании некоторых VR-приложений.



