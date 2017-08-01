Киевстар и inCust предлагают облачную беcкарточную программу лояльности

В партнерстве с Киевстар победитель первого Телеком-акселератора компания inCust представила малому и среднему бизнесу инновационный инструмент, который превращает новых посетителей в постоянных покупателей. Теперь бонусы, скидки и общение с покупателями стали еще доступнее.
Украинский стартап inCust разработал и совместно с крупнейшим телеком-оператором Украины запускает IT-платформу, которая является альтернативой пластиковым картам лояльности. Она предлагает покупателям единую систему доступа ко всем своим скидкам и бонусам в торговых точках и учреждениях, а бизнесу – удобный инструмент для работы и общения с имеющимися клиентами, привлечения новых покупателей и формирования для них индивидуальных предложений.
«Киевстар заинтересовался разработкой inCust еще во время проведения Телеком-акселератора ВДНХ Tech, в котором участвовал стартап. Ведь по нескольким критериям этот проект соответствует направлениям развития нашей компании: быть лучшими в сфере Digital, работать с малым и средним бизнесом, создавать привлекательные условия для работы с новыми и имеющимися клиентами, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Сегодня при поддержке Киевстар inCust получает коммерческий запуск своего проекта. Это большой и взвешенный шаг в сотрудничестве стартапа и большой компании».
IT-платформа, которую авторы проекта характеризуют как «систему дружбы с покупателями», доступна любому бизнесу, не имеет финансовых рисков при внедрении и предоставляет возможности для быстрого запуска. Для начала работы в ней достаточно зарегистрироваться на сайте и использовать «мастер построения программ лояльности» в соответствии с потребностями определенного бизнеса. И уже через несколько минут получить полный функционал рабочего места продавца со всеми инструментами для работы и общения с покупателями. Первые 15 дней после регистрации пользование системой бесплатное.
«Мы предлагаем бизнесу готовый продукт «под ключ». Он создает не просто бонусную или скидочную программу, а гибкую систему взаимоотношений с клиентами, – комментирует Максим Роньшин, управляющий партнер компании inCust. – Изюминкой предложения является разнообразие вариантов для группового и индивидуального общения с покупателями».
Платформа работает в облаке и подключается через web-интерфейс любого браузера. Она позволяет идентифицировать покупателей по номерам мобильных телефонов и хранить всю информацию об их программах лояльности, персональных предложениях и истории покупок.
Для покупателя использование inCust имеет свои преимущества. Чтобы получить личные бонусные баллы или скидки в конкретном заведении, он должен назвать продавцу свой номер телефона или показать одноразовый код в мобильном приложении inCust на мобильном устройстве. Установив приложение, клиент может не только просматривать в нем все свои программы лояльности, но и общаться с продавцами в чате.
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