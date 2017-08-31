Топ-5 смартфонов, достойных вашего внимания осенью 2017 года

31 августа 2017, 10:17

Какие гаджеты заслуживают внимания украинских покупателей осенью 2017 года? Шорт-лист формируют акционные модели смартфонов среднего и премиального ценового сегмента, представленные в интернет-магазине "Алло".

Apple iPhone 6



Устройство отличается ярким 4.7-дюймовым Retina HD-дисплеем и высоким качеством сборки. Высокопроизводительная аппаратная часть, утонченный стиль, улучшенные возможности съемки — у iPhone 6, с которым вы можете ознакомиться по ссылке http://allo.ua/ru/products/mobile/apple-iphone-6-32gb-space-gray.html, есть все, чтобы составить конкуренцию новинкам.

Samsung Galaxy S7



Сердце смартфона — мощный процессор Exynos 8890. В тандеме с 4 Гб оперативной памяти и графическим ускорителем Mali-T880 чипсет гарантирует мгновенный запуск требовательных приложений и современных игр. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68. Поставляется с платформой Android 6.0.

Huawei P10



Аппарат выводит возможности мобильной съемки на новый уровень. Смартфон получил две высокотехнологичные камеры (20+12 Мп), демонстрирующие потрясающий результат при любом уровне освещенности. Мощная аппаратная конфигурация и высокий уровень автономности обеспечивают максимальную эффективность при выполнении ежедневных задач.

Samsung Galaxy S8



Легендарный дизайн, положивший начало новому форм-фактору "безграничных" телефонов — не единственное преимущество смартфона. Устройство получило революционный сканер сетчатки глаза. Сверхбыстрый 10-нм процессор обеспечивает отличное быстродействие в многозадачной среде.

Apple iPhone 7



Обновленная камера, мощный мобильный процессор А10, яркий Retina-дисплей, премиальное стилевое исполнение выводят Apple iPhone 7 в категорию желаемых покупок. Металлический корпус, улучшенный сканер отпечатка пальца, защита от влаги и пыли по стандарту IP67 — основа бескомпромиссной безопасности по версии Apple.