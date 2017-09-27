Red Hat отчиталась о результатах за II квартал 2018 финансового года

Компания Red Hat объявила о финансовых результатах за II квартал 2018 фискального года, который закончился для нее 31 августа 2017 г.
«Высокий спрос на наши технологии для построения гибридного облака обеспечил ускоренный рост выручки в первой половине финансового года. Во втором квартале выручка компании выросла на 21 %, что в значительной мере обусловлено более чем 40 % увеличением выручки от подписок на ПО, связанное с разработкой приложений и другими новейшими технологиями, – заявил Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat. – Организации все чаще делают стратегическую ставку на технологии Red Hat при цифровой трансформации бизнеса и модернизации приложений и ИТ-инфраструктур для внедрения гибридных облачных сред».
«Стабильная работа компании и растущий спрос на технологии Red Hat обеспечили превышение плановых показателей по итогам квартала и первого полугодия, – отметил Эрик Шандер (Eric Shander), исполнительный вице-президент по операционной деятельности и финансовый директор Red Hat. – По итогам первой половины 2018 финансового года Red Hat демонстрирует рост выручки на 20 %, увеличение операционной прибыли по GAAP на 41 % (26 % не по GAAP) и прирост операционных денежных средств на 22 %. Учитывая результаты первого полугодия и текущую динамику, мы увеличиваем наш годовой прогноз».
Выручка. Общий размер квартальной выручки составил $723 млн, прирост год к году – 21 % в долл. США или 20 % в постоянных ценах. Квартальная выручка от подписок на ПО составила $638 млн, прирост год к году – 20 % в долл. США и в постоянных ценах. Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке – 88 %.
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