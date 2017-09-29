ІТ-индустрия – на третьем месте в структуре экспорта Украины

29 сентября 2017, 10:45

Комитет по информационным технологиям Европейской Бизнес Ассоциации объявляет итоги работы экспортной ІТ-индустрии Украины за первое полугодие 2017 года.

По данным отраслевого объединения объем экспорта компьютерных и информационных услуг за 6 месяцев текущего года вырос на 18,3% (до 1,256 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Таким образом, по объемам экспортной выручки первого полугодия ІТ-отрасль заняла второе место в структуре экспорта после АПК. В то же время объем налоговых поступлений от ІТ-сектора в государственный бюджет в первом полугодии 2017 вырос на 32,9% против показателя за полугодовой период предыдущего года и составляет 3,69 млн грн.

В первом полугодии 2017 года индустрия сервисных информационных и компьютерных услуг Украины продолжает уверенный и стабильный рост по показателям экспорта высокотехнологичных решений и налоговым поступлениям в бюджет страны. Прирост основных индикаторов ІТ-сектора связан прежде всего с 7%-ным ростом количества специалистов в ТОП-50 крупнейших игроков индустрии (по данным ресурса dou.ua) за 6 месяцев с начала года, принятием законопроекта №4496 об упрощении экспорта услуг в конце 2016 года и относительной политической и законодательной стабильности в стране.Константин Васюк, Исполнительный директор ІТ Комитета ЕВА отметил: "На сегодняшний день ІТ-индустрия является драйвером роста украинской экономики и составляющей продвижения нашего государства как высокотехнологичной страны на международной арене. С 2013 года отрасль демонстрирует стабильный прирост экспорта и в первом полугодии этого года опередила металлургический комплекс по показателю валютной выручки. И благодаря сотрудничеству и конструктивному диалогу ІТ Комитета, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государства, индустрия имеет большие шансы развития по позитивному сценарию прошлогоднего исследования PwC".В прошлом году ІТ Комитет ЕВА в рамках масштабного отраслевого события во Львове вместе с аудиторской компанией большой четверки PwC представили независимое макроэкономическое исследование, которое моделирует различные сценарии развития украинской ІТ-индустрии на предстоящие годы. Так, по позитивному сценарию и при содействии и поддержке отрасли на высшем государственном уровне, экспортно-ориентированная сфера информационных технологий может вырасти вдвое по всем показателям и генерировать до 27,2 млрд долларов дохода в государственный бюджет уже в 2020 году.