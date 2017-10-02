Uber рассказал, куда чаще всего ездили украинцы летом в Одессе, Киеве и Львове

Одесса ‒ одно из самых востребованных летних направлений отдыха в Украине. Поэтому неудивительно, что у гостей и жителей города первое место в рейтинге Uber занимает Аркадия ‒ район пляжа и клубная пешеходная зона. На втором месте самая оживленная центральная улица города ‒ Дерибасовская. А полностью первая пятерка Одессы такова:
Аркадия
Ул. Дерибасовская
ТРЦ “City Center”
Пляж “Ланжерон”
ТРЦ “Афина”
А какие места пользуются популярностью в столице? Проанализировав маршруты поездок в течение летних уикендов, оказалось, что киевляне и гости города чаще всего заказывают Uber из и в торгово-развлекательные центры; также в первой пятерке оба столичных аэропорта и железнодорожный вокзал. Топ-5 самых популярных направлений пользователей Uber в Киеве в выходные выглядит так:
ТРЦ “Ocean Plaza”
ТРЦ “Гулливер”
Аэропорт “Борисполь”
Аэропорт “Жуляны”
Центральный железнодорожный вокзал
Львов является одним из самых популярных направлений поездок выходного дня для украинцев, и здесь первое место среди пунктов назначения, по данным Uber, занимает центральный железнодорожный вокзал. Также среди топовых маршрутов уикенда: Львовский оперный театр как начало туристической пешеходной зоны, торгово-развлекательные центры, а также сердце города ‒ площадь Рынок. Вся пятерка топ-маршрутов Львова:
Центральный железнодорожный вокзал
Львовский театр оперы и балета
ТРЦ “Форум Львів”
ТРЦ “Victoria Gardens”
Площадь Рынок