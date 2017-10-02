Uber рассказал, куда чаще всего ездили украинцы летом в Одессе, Киеве и Львове

2 октября 2017, 9:15

Одесса ‒ одно из самых востребованных летних направлений отдыха в Украине. Поэтому неудивительно, что у гостей и жителей города первое место в рейтинге Uber занимает Аркадия ‒ район пляжа и клубная пешеходная зона. На втором месте самая оживленная центральная улица города ‒ Дерибасовская. А полностью первая пятерка Одессы такова:



Аркадия

Ул. Дерибасовская

ТРЦ “City Center”

Пляж “Ланжерон”

ТРЦ “Афина”

А какие места пользуются популярностью в столице? Проанализировав маршруты поездок в течение летних уикендов, оказалось, что киевляне и гости города чаще всего заказывают Uber из и в торгово-развлекательные центры; также в первой пятерке оба столичных аэропорта и железнодорожный вокзал. Топ-5 самых популярных направлений пользователей Uber в Киеве в выходные выглядит так:



ТРЦ “Ocean Plaza”

ТРЦ “Гулливер”

Аэропорт “Борисполь”

Аэропорт “Жуляны”

Центральный железнодорожный вокзал

Львов является одним из самых популярных направлений поездок выходного дня для украинцев, и здесь первое место среди пунктов назначения, по данным Uber, занимает центральный железнодорожный вокзал. Также среди топовых маршрутов уикенда: Львовский оперный театр как начало туристической пешеходной зоны, торгово-развлекательные центры, а также сердце города ‒ площадь Рынок. Вся пятерка топ-маршрутов Львова:



Центральный железнодорожный вокзал

Львовский театр оперы и балета

ТРЦ “Форум Львів”

ТРЦ “Victoria Gardens”

Площадь Рынок





