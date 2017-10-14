14 октября 2017, 10:26

ViewSonic представляет мониторы с диагональю экрана от 32-дюймов

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, предлагает модели мониторов серий VX и XG с диагональю экрана 32 дюйма и выше и с разрешением от Full HD до 4K для увеличения площади экрана, более высокой детализации и феноменальных характеристик изображения в играх, мультимедиа и офисных приложениях.



«Поскольку мы стали свидетелями тенденции быстрого роста спроса на высококачественные дисплеи с большим экраном, корпорация ViewSonic разработала множество моделей мониторов с экранами большого размера, включая как плоские, так и изогнутые дисплеи с разрешением от Full HD до 4K, - рассказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - Независимо от того, нужен ли вам экран для работы или развлечений, ViewSonic предоставляет клиентам самый широкий диапазон продукции».



Мониторы с большим экраном серии VX включают 32-дюймовые модели VX3211-mh и VX3211-2K-mhd и 43-дюймовую модель VX4380-4K. Оснащенные панелями с технологией SuperClear®, мониторы ViewSonic серии VX с экранами большого размера поддерживают широкие углы обзора, охват до 99% цветовой гаммы sRGB и 10-разрядную глубину цвета для создания ярких и реалистичных изображений. Модели с разрешением QHD или 4K отображают до 4 раз больше контента, чем монитор с разрешением Full HD, обеспечивая максимальную детализацию и четкость изображения.



Возможности подключения включают в себя порты HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort, а также поддержку последовательного подключения нескольких мониторов (DaisyChain) через DisplayPort и совместимость с MacBook и Ultrabook через USB Type C. В числе других особенностей - функции картинка в картинке и деление экрана (PIP/PBP), встроенные динамики 7 Вт, технологии, оберегающие зрение и снижающие энергопотребление, что делает эти модели подходящим решением для домашнего и офисного использования.



Для пользователей, которые хотят получить захватывающий игровой опыт, идеальным выбором станет модель XG3202-C с 32-дюймовой панелью Full HD VA с частотой обновления 144 Гц и изгибом экрана 1800R для лучшего визуального восприятия. Монитор XG3202-C совместим с технологией AMD FreeSync, которая устраняет прерывистость и «скачки» изображения на экране для сверхплавного геймплея. Малая задержка ввода обеспечивает плавное отображение даже в самых динамичных сценах. Кроме того, разнообразие интерфейсов, включая HDMI, DisplayPort и порты питания по USB, а также использование технологий защиты зрения повышают гибкость при подключении и комфорт при продолжительном использовании.



«Мы всегда стараемся максимально отвечать требованиям и пожеланиям наших заказчиков и партнеров, разрабатывать и внедрять самые совершенные инновационные технологии визуализации», - сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в странах СНГ.

