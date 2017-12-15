ViewSonic расширяет серию XG мониторов для геймеров

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, предлагает новый монитор для геймеров XG2402.
XG2402 – это первый монитор, выполненный в стиле Rampage X. На задней панели монитора располагаются светящиеся декоративные вставки. Излучая красный свет, они подчеркивают эстетическую привлекательность игрового мира. Данный монитор обладает сверхбыстрым временем отклика (1 мс), малой задержкой вывода, высоким разрешением Full HD, а также поддерживает технологию AMD FreeSync. Кроме того, в нем реализованы современные технологии для защиты зрения, такие как Flicker-Free и Blue Light Filter.
Серия мониторов ViewSonic XG специально разработана с учетом потребностей геймеров, и оборудована специальными элементами, такими как держатель для наушников и специальные крепления для кабельной разводки. Эта линейка мониторов имеет привлекательный дизайн в сочетании с современными индустриальными технологиями и стандартами.
XG2402
ViewSonic XG2402 - 24-дюймовый Full HD монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync позволяет без искажений отображать на экране даже самые быстрые игровые сцены. Дополнительным плюсом для любителей шутеров и скоростных симуляторов будет сверхкороткое время отклика 1 мс и малая задержка вывода. Для оптимизации скорости и производительности, используется технология SmartSync™ динамическая настройка частоты обновления экрана, сверхмалое время отклика и минимизация задержки вывода. Кроме того, в мониторе реализована технология улучшения темных изображений, что позволит игрокам еще эффективнее отслеживать противников, затаившихся в темноте.
«Наша компания на протяжении уже 30 лет является одним из лидеров в области визуальных решений, и мы прекрасно понимаем, что является стандартом качества для пользователей. Кроме того, специалисты компании всегда со вниманием относятся к отзывам и пожеланиям пользователей, стараются их учесть при разработке новых продуктов. Создавая игровую серию XG, мы работали в плотном контакте с профессиональными геймерами - именно эта экспертиза и помогла создать идеальный геймерский монитор. Мы уверены, что многие игроки-любители также оценят все мониторы данной серии», - сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в странах СНГ.
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