Решение IBM позволяет удаленно записывать и редактировать видеотрансляции

17 октября 2017, 11:15

Компании IBM и Telestream объявили об инновационном решении для высокоскоростной записи и монтажа прямых трансляций из удаленных точек с высоким качеством видео и ускоренным циклом обработки. Telestream Vantage на базе Aspera сочетает технологию высокоскоростной потоковой передачи Aspera FASPStream и возможности платформы Telestream Lightspeed Live Capture для обработки медиаматериалов и обеспечения дистанционной работы отделов видеопроизводства с прямыми трансляциями практически в режиме реального времени.

Запись и производство контента для прямых трансляций спортивных мероприятий, новостных программ, тренингов или образовательных передач сопряжены с определенными трудностями. Более того, своевременный дистанционный монтаж видеотрансляций был на протяжении долгого времени недостижимой целью. Медиакомпании вынуждены полагаться на дорогостоящую спутниковую или оптоволоконную инфраструктуру, а также нести дополнительные расходы из-за размещения не только съемочных и монтажных групп, но и оборудования на площадке. Обычные решения на базе IP-протокола предлагают либо потоковую передачу низкого качества с высокой степенью задержки, либо малую скорость работы с невозможностью монтажа контента, который находится в процессе создания или записи. Более того, для них необходимо, чтобы отснятые материалы передавались при помощи сетевых папок. Это может снизить качество видео и внести неприемлемые задержки по времени для материалов, требующих немедленной обработки.

Telestream Lightspeed Live Capture и Vantage Open Workflows на базе Aspera предлагают инновационный способ доставки видеопотока вещательного качества от места съемки до удаленной студии монтажа. Креативные команды теперь могут в прямом эфире обрабатывать полученный из отдаленных локаций (внутри страны или по всему миру) материал непосредственно во время самого события. При этом не нужно ждать записи полного документа на диске и затем перемещать его. Транскодировка, компоновка, редактирование и другие рабочие процессы по обработке видео могут начаться немедленно, что значительно сокращает цикл монтажа и увеличивает ценность созданного контента. Кроме того, конечное устройство может иметь целый ряд вариантов размещения, включая централизованное локальное, а также частные или публичные облака. Потоки могут быть направлены одновременно в несколько пунктов, что способствует грамотному использованию ресурсов и устойчивому развитию бизнеса.

IBM Aspera FASPStream является первым открытым решением для перемещения видео с возможностью высококачественной потоковой передачи данных в прямом эфире через стандартный широкополосный интернет. ПО, созданное Aspera, использует протокол для передачи массивов данных FASP, чтобы транслировать любой источник видео в прямом эфире (мультикаст, одноадресная передача UDP, TCP или растущий файл) и обеспечивает своевременное получение «живого» видео, независимо от циклических задержек сети и потерянных пакетов данных. Например, для воспроизведения видео со скоростью 50 Мбит/с требуется менее пяти секунд задержки при запуске и четверть секунды циклической задержки при 3% потерянных пакетов данных. Этого достаточно для потоковой передачи видеоматериалов с разрешением 4К между континентами. Технология FASPStream тесно интегрирована с Vantage посредством доступных API, что гарантирует удобный пользовательский опыт.

«Объединение ведущих в отрасли технологий Telestream и Aspera обеспечивает высокую скорость передачи медиаконтента через публичный интернет, – сказал Пол Тернер, вице-президент подразделения корпоративных продуктов в Telestream. – Решение кардинальным образом трансформирует процессы производства, записи и монтажа, предоставляя СМИ больше гибкости в выборе расположения аппаратуры, программного обеспечения и персонала».

«Спрос на получение контента в режиме реального времени быстро увеличивается, в то время как растут и ожидания зрителей к качеству видеоматериалов, – сказал Майк Флэзерс, технический директор IBM Aspera. – Съемочные группы, работающие в прямом эфире, очень долго ждали экономически выгодного решения, которое позволит оперативно осуществлять монтаж и производство контента. Мы очень рады возможностям, которые Vantage на базе Aspera открывает для организаторов мероприятий, продюсеров и владельцев контента. Теперь они получат доступ к международной аудитории и смогут взаимодействовать с ней инновационным способом».