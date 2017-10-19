Топ 10 необычных вещей, забытых украинцами в Uber

19 октября 2017, 9:15

Международная технологическая компания Uber составила список самых необычных вещей, забытых украинскими пользователями сервиса.

Рейтинг создан на основе обращений пользователей и водителей в службу поддержки Uber в Украине за последние полгода.



Среди самых странных предметов, оставленных пользователями Uber: бензопила, которую забыл пассажир во Львове; академическая мантия в Днепре; а также коробка абрикосов и пакет с ножкой от стола, которые оставили после поездки пользователи в Одессе. А в целом Топ 10 самых необычных вещей, забытых в автомобилях Uber в Украине, выглядит так:



Торт (Киев)

Бензопила (Львов)

Академическая мантия (Днепр)

Набор Lego (Киев)

Булава (Киев)

Пакет с ножкой от стола (Одесса)

Коробка абрикосов (Одесса)

Вышиванка (Киев)

Ящик с инструментами (Львов)

Рация (Киев)

Uber также определил и самые “забывчивые” месяцы в Украине за последние полгода. В целом, статистика показывает, что чаще всего украинцы забывали вещи летом. Так, больше всего обращений в службу поддержки о забытых вещах в Киеве и Одессе поступило в июле и августе, во Львове ‒ в апреле и июле, в Харькове самым “урожайным” стал июнь, в Днепре ‒ июль, а в Запорожье, где Uber начал работать в конце июля ‒ сентябрь.



Приложение Uber позволяет легко связаться с водителем и вернуть оставленную в машине вещь. Для этого нужно в разделе меню “Ваши поездки” приложения выбрать ту, во время которой была забыта вещь. Далее выбрать пункт “Я оставил вещь в Uber” и опцию “Связаться с водителем”. Система по телефону свяжет пользователя с водителем, в автомобиле которого остались вещи. В случае, если водитель не отвечает, пользователь может выбрать пункт “Связаться с Uber по поводу утерянной вещи”, где указать детали.