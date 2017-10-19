MEGOGO меняет концепцию TV

Международный развлекательный сервис MEGOGO объявил о новом подходе к бизнесу, показал новую айдентику бренда и анонсировал новые направления в производстве контента.
О конвергентности
22 ноября 2017 года операционной деятельности MEGOGO исполнится 6 лет. За этот период сервис совершил огромный скачок в развитии бизнеса. Первое время он был представлен как VOD-сервис, мимикрируя под популярные пиратские ресурсы. Однако уже в 2014 году компания начала развивать и телевизионный проект, уже тогда определив, что телевизионный контент по-прежнему имеет высокий интерес для пользователей, но должен быть представлен в более удобной среде и без технологических ограничений - онлайн. В 2016 году MEGOGO решается на новый серьезный шаг и запускает производство нишевого неформатного контента, который не попадает в классические телевизионную и VOD концепции. В частности – профессиональные прямые трансляции масштабных культурных и спортивных событий, продюсируя и инвестируя в проекты самостоятельно (около 50 проектов - концерты, шоу, выступления оркестров, танцевальные баттлы, киберспортивные события, фестивали и пр.). За последние несколько лет рынок существенно эволюционировал - изменилось поведение пользователей, а сервис MEGOGO вышел за рамки классического VOD/OTT проекта – он становится масштабной платформой цифровых развлечений и нуждается в новом позиционировании.
О новом фирменном стиле и позиционировании
MEGOGO представил новый фирменный стиль и обновленный логотип. “Наша визуальная айдентика строится на новом позиционировании бренда - персональное семейное телевидение. Мы универсальные и подходим для разных людей и разных семей. Нам важно было подчеркнуть свою универсальность даже в цвете, потому выбрали нейтральную гамму, которая подходила бы и для мужской и для женской аудитории, для разных возрастов. Плюс, мы не хотели быть похожими на наших конкурентов, ведь одна из ключевых функций айдентики - выделять бренд, делать его запоминающимся”, - поясняет директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков.
Основной логотип MEGOGO - минималистичная надпись в фирменном бирюзовом цвете. Это тот логотип, который люди будут встречать в диджитале и наружке чаще всего. Как рассказывают в MEGOGO он должен быть многофункциональным, читабельным, подходить и под светлый и под темный фон. Вдобавок, простая надпись MEGOGO из предыдущей айдентики уже знакома пользователю. Мы хотели оставить преемственность и не делать кардинальных изменений, которые могли бы сбить с толку нашу аудиторию. А вот дополнительный знак - трехмерная буква М - это символ нашей многогранности и универсальности.
О производстве собственного контента
В рамках грядущих изменений MEGOGO анонсировал несколько новых направлений, которые компания намерена усиленно развивать. Одно из важнейших - собственное производство нишевого и неформатного контента.
В ближайших полгода сервис займется съемками реалити-шоу; начнет выпуск образовательного контента; начнет тестировать совершенно несвойственный для видео-сервисов контент - аудио подкасты для мобильных пользователей - на данный момент уже ведется кастинг нарратаров(рассказчиков). “Мы видим категорию людей, жаждущих потреблять качественный аудиоконтент (edutainment), в особенности, когда они находятся в транспорте, где в среднем городские жители проводят около 1,5-2 часов ежедневно. Таким пользователям мы попробуем предложить ряд интересных проектов - акцент на историях, особенно расследованиях, диалогах, возможно ток-шоу”, - говорит Иван Шестаков.
Также в MEGOGO видят интерес к развитию влогов, опираясь, в частности, на достаточную популярность проекта “Даша на волне”. "Пользовательский контент качественно меняется, многие видеоканалы собирают или могут собирать аудиторию в сотни тысяч человек. Это уже давно не аматорский контент. MEGOGO со своей экспертизой и охватом могут масштабировать такой контент. Все эти новые проекты мы будем тестировать и смотреть на отклик наших пользователей. Мы строим телевидение нового поколения - не такое, каким мы его видим сейчас, а такое, каким оно должно быть - без ограничений, навязанных рудиментарными методами доставки и пакетирования контента. Разделение на ТВ и VOD мы считаем иррациональным и давно устаревшим. У ТВ и VOD одни и те же цели и одни и те же пользователи”, - продолжает рассказывать о стратегии Иван Шестаков.
О MEGOGO BOX
Монобрендовая ТВ-приставка (медиаплеер) MEGOGO в Украине появилась нынешним летом, в последующие полгода-год она будет представлена и в других странах СНГ и Балтии. Данный продукт рассчитан на тех, кто все еще пользуется традиционными телевизорами без функции Smart TV. Основное ее преимущество - моментальное(в один клик) включение сервиса MEGOGO и быстрый переход к просмотру контента, что критично важно для ежедневного использования. К тому же, первый год доступа к телеканалам и премиум библиотеке фильмов уже включена в стоимость устройства. В качестве производителя и поставщика монобрендовых приставок MEGOGO была выбрана Oasis Media Systems LLC (США). Стоимость приставки в Украине - 2199 грн, продажи осуществляются онлайн на платформе MEGOGO, а в скором времени устройство появится и на прилавках национальных ритейлеров.
Выпуск собственных медиаприставок – результат последовательного воплощения стратегии бизнеса MEGOGO - шаг за шагом конвертировать интернет-пользователей в платящую аудиторию, которая, по словам Ивана Шестакова, выгоднее “рекламных” пользователей, потребляющих контент на рекламной модели, в 20-30 раз.
Процесс имплементации нового имиджа MEGOGO пройдет в несколько этапов и завершится в начале 2018 года. Этапность привязана к графику выхода новых релизов приложений в ходе постепенной трансформации платформы.
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