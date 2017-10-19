MEGOGO меняет концепцию TV

19 октября 2017, 10:15

22​ ​ноября​ ​2017​ ​года​ ​операционной​ ​деятельности​ ​MEGOGO​ ​исполнится​ ​6​ ​лет. За​ ​этот​ ​период​ ​сервис​ ​совершил​ ​огромный​ ​скачок​ ​в​ ​развитии бизнеса.​ ​Первое время​ ​он​​был​ ​представлен​ ​как​ ​VOD-сервис,​ ​мимикрируя​ ​под​ ​популярные пиратские​ ​ресурсы.​ ​Однако​ ​уже​ ​в​ ​2014​ ​году​ ​компания​ ​начала​ ​развивать​ ​и телевизионный​ ​проект,​ ​уже​ ​тогда​ ​определив,​ ​что телевизионный​ ​контент по-прежнему​ ​имеет​ ​высокий​ ​интерес​ ​для пользователей,​ ​но​ ​должен​ ​быть представлен​ ​в​ ​более​ ​удобной​ ​среде​ ​и ​без​ ​технологических​ ​ограничений​ ​- онлайн.​ ​В​ ​2016​ ​году​ ​MEGOGO решается​ ​на​ ​новый​ ​серьезный​ ​шаг​ ​и​ ​запускает производство​ ​нишевого неформатного​ ​контента,​ ​который​ ​не​ ​попадает​ ​в классические​ телевизионную​ ​и​ ​VOD​ ​концепции.​ ​В​ ​частности​ ​– профессиональные прямые​ ​трансляции​ ​масштабных​ ​культурных​ ​и​ ​спортивных событий,​ продюсируя​ ​и​ ​инвестируя​ ​в​ ​проекты​ ​самостоятельно​ ​(около​ ​50 проектов​ ​-​ ​концерты,​ ​шоу,​ ​выступления​ ​оркестров,​ ​танцевальные​ ​баттлы, киберспортивные​ ​события,​ ​фестивали​ ​и​ ​пр.).​ ​За​ ​последние​ ​несколько лет рынок​ ​существенно​ ​эволюционировал​ ​-​ ​изменилось​ ​поведение пользователей, а​ ​сервис​ ​MEGOGO​ ​вышел​ ​за​ ​рамки​ ​классического​ VOD/OTT​ ​проекта​ ​–​ ​он становится​ ​масштабной​ ​платформой​ ​цифровых​ ​развлечений​ ​и​ ​нуждается​ ​в новом​ ​позиционировании.MEGOGO​ ​представил​ ​новый​ ​фирменный​ ​стиль​ ​и​ ​обновленный​ ​логотип.​ ​“Наша визуальная​ ​айдентика​ ​строится​ ​на​ ​новом​ ​позиционировании бренда​ ​- персональное​ ​семейное​ ​телевидение.​ ​Мы​ ​универсальные​ ​и подходим​ ​для разных​ ​людей​ ​и​ ​разных​ ​семей.​ ​Нам​ ​важно​ ​было подчеркнуть​ свою универсальность​ ​даже​ ​в​ ​цвете,​ ​потому​ ​выбрали нейтральную​ ​гамму,​ ​которая подходила​ ​бы​ ​и​ ​для​ ​мужской​ ​и​ ​для​ ​женской аудитории,​ ​для​ ​разных​ ​возрастов. Плюс,​ ​мы​ ​не​ ​хотели​ ​быть​ ​похожими​ ​на​ наших​ ​конкурентов,​ ​ведь​ ​одна​ ​из ключевых​ ​функций​ ​айдентики​ ​- выделять​ ​бренд,​ ​делать​ ​его​ ​запоминающимся”, -​ ​поясняет​ ​директор​ ​по​ ​маркетингу​ ​и​ ​стратегии​ ​MEGOGO​ ​Иван​ ​Шестаков.О​сновной​ ​логотип​ ​MEGOGO​ ​-​ ​минималистичная​ ​надпись​ ​в​ ​фирменном бирюзовом​ ​цвете.​ ​Это​ ​тот​ ​логотип,​ ​который​ ​люди​ ​будут​ ​встречать​ ​в​ диджитале и​ ​наружке​ ​чаще​ ​всего.​ ​Как​ ​рассказывают​ ​в​ ​MEGOGO​ ​он​ должен​ ​быть многофункциональным,​ ​читабельным,​ ​подходить​ ​и​ ​под светлый​ ​и​ ​под​ ​темный фон.​ ​Вдобавок,​ ​простая​ ​надпись​ ​MEGOGO​ ​из ​предыдущей​ ​айдентики​ ​уже​ ​знакома пользователю.​ ​Мы​ ​хотели​ ​оставить преемственность​ ​и​ ​не​ ​делать​ ​кардинальных изменений,​ ​которые​ ​могли ​бы​ ​сбить​ ​с​ ​толку​ ​нашу​ ​аудиторию.​ ​А ​вот дополнительный​ ​знак​ ​-​ трехмерная​ ​буква​ ​М​ ​-​ ​это​ ​символ​ ​нашей​ ​многогранности и универсальности.В​ ​рамках​ ​грядущих​ ​изменений​ ​MEGOGO​ ​анонсировал​ ​несколько​ ​новых направлений,​ ​которые​ ​компания​ ​намерена​ ​усиленно​ ​развивать.​ ​Одно​ ​из важнейших​ ​-​ ​собственное​ ​производство​ ​нишевого​ ​и​ ​неформатного контента.В​ ​ближайших​ ​полгода​ ​сервис​ ​займется​ ​съемками​ ​реалити-шоу;​ ​начнет​ ​выпуск образовательного​ ​контента;​ ​начнет​ ​тестировать​ ​совершенно​ ​несвойственный для​ ​видео-сервисов​ ​контент​ ​-​ ​аудио​ ​подкасты​ ​для ​мобильных​ ​пользователей​ ​- на​ ​данный​ ​момент​ ​уже​ ​ведется​ ​кастинг ​нарратаров(рассказчиков).​ ​“Мы​ ​видим категорию​ ​людей,​ ​жаждущих потреблять​ ​качественный​ ​аудиоконтент (edutainment),​ ​в​ ​особенности,​ когда​ ​они​ ​находятся​ ​в​ ​транспорте,​ ​где​ ​в​ ​среднем городские​ ​жители​ ​проводят​ ​около​ ​1,5-2​ ​часов​ ​ежедневно.​ ​Таким​ ​пользователям мы попробуем​ ​предложить​ ​ряд​ ​интересных​ ​проектов​ ​-​ ​акцент​ ​на историях, особенно​ ​расследованиях,​ ​диалогах,​ ​возможно​ ​ток-шоу”,​ ​-​ ​говорит​ ​Иван Шестаков.Также​ ​в​ ​MEGOGO​ ​видят​ ​интерес​ ​к​ ​развитию​ ​влогов,​ ​опираясь,​ ​в​ ​частности, на достаточную​ ​популярность​ ​проекта​ ​“Даша​ ​на​ ​волне”. "Пользовательский контент​ ​качественно​ ​меняется,​ ​многие​ ​видеоканалы​ ​собирают​ ​или​ ​могут собирать​ ​аудиторию​ ​в​ ​сотни​ ​тысяч​ ​человек.​ ​Это​ ​уже​ давно​ ​не​ ​аматорский контент.​ ​MEGOGO​ ​со​ ​своей​ ​экспертизой​ ​и​ ​охватом могут​ ​масштабировать​ ​такой контент.​ ​Все​ ​эти​ ​новые​ ​проекты​ ​мы​ ​будем тестировать​ ​и​ ​смотреть​ ​на​ ​отклик наших​ ​пользователей.​ ​Мы​ ​строим телевидение​ ​нового​ ​поколения​ ​-​ ​не​ ​такое, каким​ ​мы​ ​его​ ​видим​ ​сейчас,​ ​а такое,​ ​каким​ ​оно​ ​должно​ ​быть​ ​-​ ​без​ ​ограничений, навязанных рудиментарными​ ​методами​ ​доставки​ ​и​ ​пакетирования​ ​контента. Разделение​ ​на​ ​ТВ​ ​и​ ​VOD​ ​мы​ ​считаем​ ​иррациональным​ ​и​ ​давно​ устаревшим.​ ​У ТВ​ ​и​ ​VOD​ ​одни​ ​и​ ​те​ ​же​ ​цели​ ​и​ ​одни​ ​и​ ​те​ ​же​ ​пользователи”,​ ​-​ ​продолжает рассказывать​ ​о​ ​стратегии​ ​Иван​ ​Шестаков.Монобрендовая​ ​ТВ-приставка​ ​(медиаплеер)​ ​MEGOGO​ ​в​ ​Украине появилась нынешним​ ​летом,​ ​в​ ​последующие​ ​полгода-год​ ​она​ ​будет представлена​ ​и​ ​в других​ ​странах​ ​СНГ​ ​и​ ​Балтии.​ ​Данный​ ​продукт​ ​рассчитан на​ ​тех,​ ​кто​ ​все​ ​еще пользуется​ ​традиционными​ ​телевизорами​ ​без​ функции Smart​ ​TV.​ ​Основное​ ​ее преимущество​ ​-​ ​моментальное(в​ ​один​ ​клик) включение​ ​сервиса​ ​MEGOGO​ ​и быстрый​ ​переход​ ​к​ ​просмотру​ ​контента,​ ​что критично​ ​важно​ ​для​ ​ежедневного использования.​ ​К​ ​тому​ ​же,​ ​первый​ ​год доступа​ ​к​ ​телеканалам​ ​и​ ​премиум библиотеке​ ​фильмов​ ​уже​ ​включена​ ​в стоимость​ ​устройства.​ ​​В​ ​качестве производителя​ ​и​ ​поставщика монобрендовых​ ​приставок​ ​MEGOGO​ ​была выбрана​ ​Oasis​ ​Media​ ​Systems​ ​LLC​ ​(США).​​ ​Стоимость​ ​приставки​ ​в​ ​Украине​ ​- 2199​ ​грн,​ ​продажи осуществляются​ ​онлайн​ ​на​ ​платформе​ ​MEGOGO,​ ​а​ ​в​ ​скором времени​ устройство​ ​появится​ ​и​ ​на​ ​прилавках​ ​национальных​ ​ритейлеров.Выпуск​ ​собственных​ ​медиаприставок​ ​–​ ​результат последовательного воплощения​ ​стратегии​ ​бизнеса​ ​MEGOGO​ ​-​ ​шаг​ ​за​ ​шагом​ ​конвертировать интернет-пользователей​ ​в​ ​платящую​ ​аудиторию, которая,​ ​по​ ​словам​ ​Ивана Шестакова,​ ​выгоднее​ ​“рекламных” пользователей,​ ​потребляющих​ ​контент​ ​на рекламной​ ​модели,​ ​в​ ​20-30​ ​раз.Процесс​ ​имплементации​ ​нового​ ​имиджа​ ​MEGOGO​ ​пройдет​ ​в​ ​несколько этапов и​ ​завершится​ ​в​ ​начале​ ​2018​ ​года.​ ​Этапность​ ​привязана​ ​к​ ​графику выхода новых​ ​релизов​ ​приложений​ ​в​ ​ходе​ ​постепенной​ ​трансформации платформы.