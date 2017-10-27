В 3-м квартале 2017 года доход Укртелекома составил более 1,6 млрд грн.

Доход от телекоммуникационных услуг испытывает негативное влияние многочисленных краж медного кабеля, что приводит к отсутствию телефонии и интернета у сотен тысяч клиентов и, как следствие, к недополучению дохода в размере десятков миллионов гривен в квартал. В третьем квартале было совершено почти 5 тысяч краж, что отразилось на предоставлении услуг для почти 250 тысяч абонентов. В целом доход от телеком услуг уменьшился на 6% по сравнению с 3-м кварталом 2016 году до почти 1,382 млрд грн.
По результатам третьего квартала 2017 года EBITDA по сравнению с предыдущим годом выросла на 28,5% и составила более 544 млн грн. Маржа EBITDA остается на достаточно высоком уровне и составляет 34%. Прибыль составила 283 млн грн.
Бизнес-потребителям предоставлено услуг на 321 млн грн, что несколько больше чем год назад, частным абонентам – на 872 млн грн.
Все так же наблюдается рыночная тенденция отказа абонентов от услуг фиксированной телефонии в пользу других видов связи, в частности мобильной. Поэтому в целом по компании наблюдается снижение доходов от этой услуги на 7%. В 3 квартале они составили почти 722 млн грн. К началу октября оператор обслуживает почти 4,9 млн активных телефонных линий.
В то же время продолжается тенденция роста доходов от предоставления интернет-услуг и передачи данных, которые составили в целом 422 млн грн. В бизнес-сегменте они равны 116 млн грн, что на 11,5% больше чем в 3 квартале прошлого года. Среди частных интернет-пользователей этот показатель за год вырос на 4% до более 306 млн грн. Сейчас интернет от Укртелекома доступен в 2186 населенных пунктах страны, им пользуются почти 1,5 млн абонентов. Компания продолжает реализовывать проекты по расширению географии услуг, подключая к сети интернет новые населенные пункты. За последние три месяца было подключено 18 сел. Также в 3 квартале Укртелеком начал предоставление услуги доступа к интернету со скоростью 50 Мб/с и больше по технологиям FTTB и FTTC для массовых потребителей в 36 городах Украины.
Укртелеком внедрил актуальный сервис круглосуточной защиты бизнеса от одной из распространенных кибер-атак. Услуга автоматически начинает фильтровать паразитный трафик уже через 2-3 секунды и позволяет отражать атаки с суммарным объемом до 350 Гб/с. Сервис «Защита от DDoS-атак» предназначено для компаний, бизнес которых требует непрерывной работы интернет-ресурсов, а именно:банков, финансовых учреждений, электронной коммерции, производственных и государственных структур, других предприятий, пользующихся услугами интернет от Укртелекома.
Компания продолжает реализовывать проекты по обеспечению современными услугами корпоративных пользователей. Это, в частности, строительство более 100 км волоконно-оптических каналов и подключение к сети 45 объектов АЗК. Недавно лицензированным контентом в рамках услуги «Бизнес ТВ» начали пользоваться клиенты и менеджмент ряда заведений HoReCa, в целом к услуге «Бизнес ТВ» подключено почти 1000 экранов. В «облака» Укртелекома переходят и учебные заведения. Стоит отметить, что общее количество подключений к услуге «Облачная АТС» достигло 10, 6 тысяч линий.
Инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 3 квартале составили 207 млн грн. Продолжается модернизация инфраструктуры в шести крупнейших городах, где услугами обновленной сети уже пользуется более 300 тысяч абонентов.
В 3 квартале 2017 года Укртелеком уплатил около 482 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
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