"Датагруп" расширяет границы по предоставлению облачных услуг

31 октября 2017, 11:45

Услуга «Виртуальный Дата-центр (IaaS)» теперь доступна и за пределами Украины.

«Датагруп» предлагает своим клиентам две недели бесплатного тестирования услуги в дата-центрах DEAC, а также профессиональные консультации по выбору индивидуальной конфигурации услуги «Виртуального дата-центра».

В октябре 2017 года компания «Датагруп» запускает сервис Виртуальный Дата-центр (IaaS) и хранения данных в европейских дата-центрах DEAC (Латвия). Многолетний опыт в разработке и внедрении широкого спектра ИТ-услуг, позволяет DEAC совместно разрабатывать индивидуальные решения с учетом особенностей отрасли и бизнес-задач клиента, тем самым предоставляя услуги Private data centers.

Ища ответ на вопрос владельцев бизнеса, где разместить свои данные – в Украине или за границей, «Датагруп» расширила географию облачных услуг. Теперь клиенты компании, для которых использование облачных сервисов стало неотъемлемой частью повседневной работы, получают возможность осуществить выбор в пользу отечественного или европейского облачного хранилища. Оба варианта обеспечивают сохранение данных пользователей и возможность организовать ИT-инфраструктуру любого уровня сложности.

Основные преимущества облачных технологий от «Датагруп» – это доступность, безопасность и экономическая целесообразность сервиса, где не нужно платить за новые серверы для хранения данных, а можно их выгодно арендовать у оператора и получить все необходимые для пользования ресурсы в короткие сроки.







