LG анонсировала линейку устройств диагностики для медицинских учреждений

20 ноября 2017, 9:15

LG представляет обновленную линейку медицинских продуктов для диагностической визуализации на самой масштабной отраслевой выставке Medica 2017, которая ежегодно проходит в Дюссельдорфе.



В 2016 году компания LG Electronics создала подразделение по производству решений для медицинского оборудования. Имея богатый опыт в разработке плоскопанельных дисплеев, LG ожидает значительного роста рынка в области диагностической визуализации. На выставке Medica 2017 LG представит новый 3 мегапиксельный диагностический (3МП) монитор (модель 21HK512D) и 1,3 мегапиксельный (1,3 МП) монитор клинических исследований (модель 19HK312C) для экспертов и специалистов медицинской сферы по всему миру. 21HK512D – первый продукт в категории диагностических устройств компании. Новые мониторы позволяют персоналу медицинских учреждений осуществлять весь набор услуг – от регистрации и осмотра до диагностики заболеваний и лечения.



LG 21HK512D – это 21,3-дюймовый 3МП (1536 x 2048) диагностический монитор, который обеспечивает высокий уровень яркости и оснащен встроенным калибратором для настройки цветов, что гарантирует высокое качество снимков компьютерной томографии и МРТ. Новый 1,3 МП (1280 x 1024) монитор клинических исследований от LG оснащен 19-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 5:4, который можно подключить к любому оборудованию в медицинском учреждении. Как и все оборудование диагностической визуализации LG, оба монитора соответствуют стандарту формирования цифровых изображений и обмена ими в медицине (DICOM), Часть 14. Это означает, что оттенки серого отображаются должным образом, в любых условиях достигается максимальная точность передачи цветов.



Мониторы LG оснащены технологией стабилизации фоновой подсветки, что обеспечивает перманентный уровень освещения и точность калибровки цветов для отображения на различных устройствах. Режим динамической синхронизации уменьшает задержку ввода, а режим Flicker Safe уменьшает нагрузку на глаза за счет снижения мерцания, что обеспечивает комфортную работу в течение длительного времени.



Вся линейка устройств диагностической визуализации LG будет продемонстрирована на выставке Medica 2017, включая технику для регистрационных зон, операционных комнат и кабинетов рентгенодиагностики. Новые мониторы LG оснащены усовершенствованной технологией IPS для уменьшения искажения цвета. Кроме того, медицинские мониторы LG имеют высокую степень защиты от влаги и пыли для комфортной работы даже в условиях повышенной влажности, контакта с жидкостями или порошками, а также в любых других условиях, с которыми можно столкнуться в современных медицинских учреждениях.



«Мы расширяем линейку наших продуктов в области диагностической визуализации и стремимся занять лидирующие позиции на рынке мониторов для медицинских учреждений по всему миру, – сказал Джанг Ик-Хван, вице-президент ИТ-подразделения LG Electronics. – Огромный опыт LG в разработке мониторов действительно повлияет на эту отрасль и поможет изменить жизнь людей, а также даст возможность медицинским работникам видеть максимально точную картинку на экранах».



Более 5 100 участников из 70 стран мира приняли участие в выставке Medica 2016. На протяжении 40 лет Medica принимает передовые компании, которые работают в области развития бизнеса, исследований и политики, а также является площадкой для проведения форумов и специализированных мероприятий на различные медицинско-технологические темы.