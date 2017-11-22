22 ноября 2017, 9:15

Dynatrace приобретает компанию Qumram

Dynatrace объявила о приобретении швейцарской компании Qumram, которая предоставляет продвинутую технологию воспроизведения пользовательских сессий для мобильных и веб-приложений.



Решение от Qumram будет переработано и станет частью расширенного пакета по анализу использования цифровых сервисов от Dynatrace. Это позволит компании улучшить функциональность существующей платформы — теперь каждая конкретная транзакция мобильных и веб-приложений сможет быть записана и воспроизведена! Внедрение этой функции запланировано на начало следующего года.



CEO компании Dynatrace Джон ван Синклен отметил: «Мы очень гордимся тем, что предоставляем наиболее продвинутое решение по мониторингу работы цифровых сервисов с единым анализом пользовательского опыта и эмуляцией транзакций для мобильных, веб- и IoT-приложений. Наработки компании Qumram и их технические специалисты помогут укрепить наше лидерство с помощью продвинутого поведенческого анализа, который будет включать в себя возможности воспроизведения сессий и основанную на искусственном интеллекте аналитику».



Патрик Барнерт, CEO компании Qumram, добавил: «У компании Dynatrace есть уникальная возможность не только осуществлять мониторинг цифровых экосистем, но и видеть каждую пользовательскую транзакцию, а их основанная на искусственном интеллекте аналитика просто невероятна. Технологии Dynatrace соответствуют тому, во что мы верим — любые нюансы пользовательского опыта могут быть записаны, проанализированы и воспроизведены. Мы не сомневаемся, что наше видение продукта будет быстрее претворяться в жизнь с помощью Dynatrace, их глобального покрытия и базы пользователей».

