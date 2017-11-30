IBM добавила мощности самому быстрому суперкомпьютеру Автралии

30 ноября 2017, 9:15

Национальный вычислительный центр Австралии успешно интегрировал возможности серверов IBM Power Systems с существующей архитектурой x86 суперкомпьютера Raijin.

NCI впервые внедрил технологию на базе открытой архитектуры и IBM Power Systems для высокопроизводительных вычислений в своем центре обработки данных. Новое решение призвано увеличить гибкость, повысить уровень оптимизации и производительности, чтобы удовлетворить потребности австралийских исследователей.

«Мы стали первым в истории австралийским участником консорциума OpenPOWER Foundation, что стало признанием заслуг NCI и шагом вперед в развитии более гетерогенной архитектуры», – сказал Аллан Уильямс, заместитель директора NCI по направлению сервисов и технологий.

«IBM Power Systems позволит вывести на новый уровень научное моделирование с использованием суперкомпьютера Raijin, – прокомментировал Дэйв Турек, вице-президент подразделения Exascale Systems в IBM. – Невероятная пропускная способность Power Systems обеспечит значительно более высокую производительность. Мы с нетерпением ждем, когда ученые начнут использовать эти возможности для решения как текущих, так и будущих задач».

Сотрудники NCI совместно с научным сообществом Австралии выявили ряд приложений, активно использующих память, и перевели их на архитектуру IBM. Благодаря оптимизирующим усилиям команды NCI эти приложения показали впечатляющие результаты производительности на платформе Power Systems.

Так, NCI является первой организацией, портировавшей квантово-химическое программное обеспечение Q-Chem на Power Systems. Первые результаты этой оптимизации превзошли показатели аналогичных приложений на базе архитектуры Broadwell x86, что открывает перед специалистами по химическому моделированию новые перспективы.

Более того, оптимизация кода молекулярной динамики NAMD для серверов Power Systems обеспечила более высокую производительность по сравнению с существующими решениями на базе архитектуры Broadwell x86. Первые результаты работы MILC на базе Power Systems также показали как умеренные, так и существенные преимущества над системами на базе x86.

Опираясь на результаты, полученные в ходе исследований, ожидается, что извлечь выгоду из оптимизированной производительности на базе POWER можно в широком спектре научных дисциплин, включая физику, биологию и химию.

Новое программное обеспечение функционирует наряду с более 3 тыс. других приложений, уже оптимизированных HPC командой NCI для систем на базе x86 и GPU, которые составляют основу Raijin. NCI продолжит оптимизацию других приложений для научных исследований с помощью Power Systems, чтобы удовлетворить потребности ученых.

NCI – это первая организация, которая объединит архитектуры POWER и x86 в единой системе планирования. Такой подход обеспечит непревзойденное разнообразие, доступность и свободу выбора для исследователей, которые используют высокопроизводительные вычисления NCI. Серверы IBM Power Systems доступны в нынешнем PBSPro планировщике и интегрированы в LDAP и системы учета NCI.

Помимо этого, с помощью коммутаторов Mellanox EDR и FDR со скоростью передачи данных до 100 Гбит/с серверы Power Systems откроют доступ к более 40ПБ оперативного хранилища Lustre, уже используемого на других платформах Raijin.

Еще одним свидетельством приверженности NCI инвестированию в новейшие вычислительные ресурсы является интеграция IBM Power Systems в кластер Raijin. В ее основе – консолидированный подход NCI к передовым вычислениям, когда высокопроизводительные кластеры CPU и GPU сочетаются с самыми быстрыми файловыми системами южного полушария. Таким образом, создается гетерогенная среда, которая наилучшим образом служит потребностям научного сообщества.