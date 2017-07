IBM ускоряет работу открытых баз данных как сервиса на платформе Power Systems

11 июля 2017, 11:45

IBM представила новые средства разработки баз данных как сервиса (DBaaS) для платформы Power Systems.

Решение оптимизировано для баз данных с открытым исходным кодом, включая MongoDB, EDB PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, Neo4j и Apache Cassandra. Новые инструменты помогут разработчикам корпоративных приложений и сотрудникам ИТ-департаментов увеличить скорость работы, усовершенствовать процессы управления и повысить эффективность.



Новое решение упрощает развертывание частного облака в полной конфигурации для администраторов и разработчиков баз данных. В то же время в нем автоматически предусмотрена техподдержка сервисов баз данных с отрытым исходным кодом. Пользователи могут воспользоваться преимуществами облака, сохранив при этом возможность мониторинга и контроля за размещением ресурсов, а также обеспечив необходимый уровень защиты данных. Поскольку Open DBaaS Platform построено на базе OpenStack, его можно легко интегрировать в стратегию управления гибридными облаками компании.



По данным Forrester, DBaaS будет самой быстрорастущей категорией баз данных в ближайшие четыре года. Такие решения предлагают возможности автоматизации, позволяют повысить рентабельность и гибкость рабочих процессов. В то время как компании переживают цифровую трансформацию, эти преимущества будут особенно важны для разработчиков. Они позволяют им сократить время, необходимое для управления базами данных, снизить расходы и повысить производительность приложений.



Новый пакет средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом под названием Open Platform for DBaaS on IBM Power Systems уже сегодня доступен для установки. Он запускается на серверах OpenPOWER LC [1], которые предназначены для обработки больших данных. По соотношению цены и производительности они в два раза [2] превосходят архитектуру x86[3] при использовании MongoDB и в 1,8 раза – в случае EDB PostgreSQL 9.5, что говорит о лучшей плотности указанных серверов.



"Сегодня растет потребность в оперативной доставке новых приложений, и разработчики обращают все большее внимание на современные модели создания ПО, включая DevOps, модели предоставления сервиса как услуги и системы самообслуживания. Эти решения позволяют увеличить количество, производительность и многообразие бизнес-приложений, – сказал Терри Вирниг, вице-президент подразделения Power Ecosystem and Strategy в IBM. – С помощью платформы Open Platform for DBaaS IBM обеспечивает поддержку облачных моделей разработки. В свою очередь это поможет достичь более высокого уровня управления данными, доступа к ним и их защиты, предоставит возможность выбора и определенную гибкость для динамичной разработки инновационных приложений".



Платформа Open Platform for DBaaS на IBM Power Systems включает в себя:



· портал самообслуживания для конечных пользователей, с помощью которого они могут за несколько минут установить выбранную ими базу данных с открытым исходным кодом, в том числе MongoDB, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, Neo4j и Apache Cassandra;



· гибкую облачную инфраструктуру для высокомасштабируемой, автоматизированной, экономичной и надежной платформы с открытым исходным кодом, предназначенной для локального внедрения DBaaS в частном облаке;



· инструмент создания образа диска для заказчиков, которые хотят построить и развернуть собственные базы данных в библиотеке моделей баз данных;



· облачный операционный менеджер с открытым исходным кодом, а также панель инструментов и средства визуализации, контроля, мониторинга, аналитики физических и виртуальных ресурсов;



· специализированное решение под ключ, состоящее из вычислительных, модульных серверов и серверов для архивных хранилищ, систем хранения JBOD, узлов уровня управления OpenStack и переключателей сети, предустановленных в пакете средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом.



Запуск нового решения был анонсирован в рамках первого ежегодного конгресса OpenPOWER Developer Congress, который прошел в Сан-Франциско 22-25 мая 2017 года. Разработчики также смогли протестировать решение IBM PowerAI на базе серверов Power Systems, предназначенное для глубокого обучения. Оно призвано упростить специалистам работу с инструментами, процесс подготовки данных и в то же время значительно сократить время на обучение – с нескольких недель до нескольких часов.