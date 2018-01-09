MediaTek представляет свою платформу с искусственным интеллектом

9 января 2018, 9:15

MediaTek подробно рассказал о своей текущей платформе искусственного интеллекта (AI), которая способна осуществлять перекрестные вычисления с помощью платформы NeuroPilot AI.

Благодаря комбинации аппаратного и программного обеспечения, блока обработки AI (APU) и NeuroPilot SDK, MediaTek теперь может гордиться ещё одним передовым решением в своём портфолио, которое сделает ближе эту технологию к любому пользователю смартфона, умного дома, решений для автомобилей и тд.



Текущие AI решения MediaTek для голосовых ассистентов, телевизоров и автомобилей будут продемонстрированы на выставке CES, где компания покажет возможности AI и то, как искусственный интеллект переопределяет сегодняшние потребительские устройства.



"2018 - это новая эра инноваций в устройствах. MediaTek стремится предоставить нашим партнерам и заказчикам технологические достижения, которые позволят осуществить для потребителей интеграцию искусственного интеллекта и устройств на базе наших чипсетов", - сказал Джерри Ю, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Home Business Group, MediaTek. "Технология с улучшенными характеристиками AI быстро становится частью повседневного пользовательского опыта. Эта новая платформа MediaTek предназначена для современных смарт-устройств и открывает путь для будущего, управляемого искусственным интеллектом".



Отраслевые аналитики полагают, что к 2023 году рынок AI достигнет 14 миллиардов долларов. Производители на разных платформах работают над внедрением искусственного интеллекта в большее количество устройств и нуждаются в решениях, которые по-прежнему обеспечивают вычислительную мощность, поддерживают срок службы батареи и являются экономически эффективными. Теперь устройства подключения требуют большей вычислительной мощности и сами по себе, и в облаке для более быстрого времени отклика.



Учитывая требования рынка и технологии, платформа NeuroPilot AI MediaTek ориентирована на несколько ключевых моментов:



Близость к референс-дизайну - MediaTek приближает AI к референс-дизайну, где требуется глубокий анализ и быстрое интеллектуальное решение. Это создает сильное решение для вычислений от облака к облаку.

Эффективность - благодаря балансу производительности и энергоэффективности MediaTek делает внедрение и запуск приложений AI эффективным и практичным на всех устройствах.

Расширенная платформа - MediaTek использует искусственный интеллект для улучшения функций и приложений, которые люди ежедневно используют в мобильных устройствах и дома, например, интеллектуальную визуализацию изображений, распознавание голоса и изображений или распознавание.

Поддержка основных фреймворков – AI решение от MediaTek совместимо с существующими нейронными SDK, такими как Google TensorFlow, Caffe, Amazon MXNet, Sony NNabla и другими. На уровне операционной системы MediaTek предлагает поддержку Android и Linux.

Поддержка на программном и аппаратном уровне - Программное обеспечение и аппаратное решение - совместная разработка технологий AI на основе набора микросхем. В качестве блока обработки искусственного интеллекта (APU) MediaTek представит AI SDK. Это позволяет разработчикам получить доступ к ряду функций для создания приложений и решений AI на чипсетах MediaTek и устройствах на базе MediaTek.

"Наши клиенты и потребители хотят по-настоящему интеллектуальные устройства. Благодаря алгоритмам обработки искусственного инетллекта, улучшенному распознаванию голоса и лиц и точной информации от датчиков, искусственный интеллект и самообучение являются технологиями продвижения потребительских продуктов", - отмечает Ю. "Благодаря широкому спектру наборов микросхем, поддерживаемых нашей нынешней и недавно разработанной архитектурой AI, MediaTek готова стать полноправным поставщиком решений для различного рода экосистем".



Как отраслевой лидер в разработке высокопроизводительных и высокоинтегрированных систем на чипе, MediaTek определяет себя и как передового разработчика AI-механизмов, основываясь на опыте разработки SoC, поддерживающих широкий спектр потребительских продуктов: от смартфонов, маршрутизаторов и интеллектуальных телевизоров до голосовых помощников, камер Wi-Fi и других. MediaTek продемонстрирует свою богатую экосистему, в том числе с существующими AI решениями, такими как:



Amazon Echo (MT8163)

Android O DTV (MT5598 + MT7668)

Belkin Wemo Smart Plug (MT7688)

MediaTek Whole Home Coverage Router (MT7622 + MT7615x(n))



Благодаря своей платформе AI MediaTek продолжает выполнять свою миссию по демократизации технологий, делая лучшие технологии доступными для всех, чтобы изменить способ общения и взаимодействия людей с окружающим миром.