ПриватБанк оцифровал юрлицам топливо ОККО

23 января 2018, 11:15

ПриватБанк в партнерстве с сетью АЗК «ОККО» открыл продажу топливных карт корпоративным клиентам банка.

Оплатить топливо можно прямо в онлайн-банке по счету-фактуре, а получить топливные карты в любом необходимом количестве можно в ближайшем отделении ПриватБанка. Приобретенное топливо доступно в течение 3 месяцев с момента покупки, при этом пользователи «Приват24 для бизнеса» получат персональную скидку 2 грн на каждом литре топлива (за исключением сжиженного газа).



«Инновационные технологии и решения помогают управлять бизнесом проще. Этот проект – специальная возможность для наших корпоративных клиентов не только приобретать высококачественное топливо по фиксированной цене в «Приват24 для бизнеса», а и круглосуточно управлять его использованием, – говорит Сергей Клюев, руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка. – С помощью топливных карт бизнесмены смогут защитить себя от повышения цен на топливо и вести весь документооборот в электронном виде».



Также в «Приват24 для бизнеса» клиентам доступен весь функционал управления топливом: от распределения топлива между картами, выданными водителям, до оформления выписок и мониторинга топливного склада. Сформировать и оплатить счет-фактуру на покупку топлива, подвязать новую карту к топливному складу, просмотреть выписку по карте, заблокировать/разблокировать карту, снять ПИН-блокировку, закрыть карту – все эти возможности доступны круглосуточно.





