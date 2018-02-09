Raidmax Gama – корпус для "агрессивных" ПК

9 февраля 2018, 13:15

Малоизвестная у нас компания Raidmax представила свой новый корпус, ориентированный на создание игровых систем.

Если верить производителю, дизайн этой новинки навеян спортивными автомобилями. Он получился достаточно агрессивным. Боковая стенка сделана из закаленного стекла, толщина которого 4 мм. На выбор пользователя предусмотрено четыре варианта цветового исполнения: черный, черный с белым, а также с зеленым и оранжевым.



Пользователь может устанавливать платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотренные "посадочные места" для семи карт разрешения, а также двух накопителей 3,5/2,5 дюйма плюс двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма.

Вентиляторы можно расположить по следующей схеме: 3х120 мм либо 2х140 мм спереди, 1х120 мм сзади (включен в комплектацию), а также 3х120 или 2х140 мм сверху.Как скоро новинка появится в продаже, пока не уточняется. Стоимость корпуса также не известна.